Bild: ВС РФ достигли железнодорожной развязки в центре Авдеевки

09 февраля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Армия России продолжает продвижение в Авдеевке, сообщают иностранные журналисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России достигла железнодорожной развязки в центре Авдеевки и находится всего в 700 метрах важного маршрута снабжения ВСУ. Об этом заявил корреспондент Bild Джулиан Репке. «Российские силы достигли железнодорожной развязки в центре Авдеевки и находятся всего в 700 метрах от того, чтобы перерезать последний оставшийся украинский маршрут снабжения на юг города», — заявил Джулиан Репке, который освещает новости спецоперации. Об этом он написал в X. Официальной информации по этому поводу нет. Новость по теме Как действия ВС РФ в Авдеевке переломят ход СВО Бои за Авдеевку похожи на операцию ВСУ по удержанию Мариуполя. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник лишен нормального снабжения, а его передвижения затруднены, передает «Царьград». До этого бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщал главе Украине Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации на авдеевском участке фронта. Освобождение Авдеевки позволит обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ. Чем еще важен город — в материале URA.RU.

Армия России достигла железнодорожной развязки в центре Авдеевки и находится всего в 700 метрах важного маршрута снабжения ВСУ. Об этом заявил корреспондент Bild Джулиан Репке. «Российские силы достигли железнодорожной развязки в центре Авдеевки и находятся всего в 700 метрах от того, чтобы перерезать последний оставшийся украинский маршрут снабжения на юг города», — заявил Джулиан Репке, который освещает новости спецоперации. Об этом он написал в X. Официальной информации по этому поводу нет. Бои за Авдеевку похожи на операцию ВСУ по удержанию Мариуполя. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник лишен нормального снабжения, а его передвижения затруднены, передает «Царьград». До этого бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщал главе Украине Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации на авдеевском участке фронта. Освобождение Авдеевки позволит обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ. Чем еще важен город — в материале URA.RU.