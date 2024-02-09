Стали известны итоги исследования воздуха после ЧП в Куеде

Роспотребнадзор не нашел загрязнений воздуха после взрыва газопровода в Прикамье

09 февраля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

В Куеде произошло возгорание газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода Нормы допустимой концентрации вредных веществ после пожара на газопроводе в поселке Куеда Пермского края не были превышены. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые провели анализ отобранных проб воздуха. «По результатам проведенных исследований в Куеде, концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают гигиенические нормативы. Ближайшие жилые дома расположены в 90 метрах в восточном направлении», — на пресс-службу ведомства ссылается «КП-Пермь». Пожар на участке газопровода произошел 8 февраля. В результате инцидента сгорели два жилых дома и пострадали восемь человек. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал оказать материальную помощь населению. По факту ЧП в Куеде возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация газопровода.

Нормы допустимой концентрации вредных веществ после пожара на газопроводе в поселке Куеда Пермского края не были превышены. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые провели анализ отобранных проб воздуха. «По результатам проведенных исследований в Куеде, концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают гигиенические нормативы. Ближайшие жилые дома расположены в 90 метрах в восточном направлении», — на пресс-службу ведомства ссылается «КП-Пермь». Пожар на участке газопровода произошел 8 февраля. В результате инцидента сгорели два жилых дома и пострадали восемь человек. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал оказать материальную помощь населению. По факту ЧП в Куеде возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация газопровода.