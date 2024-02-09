Стали известны итоги исследования воздуха после ЧП в Куеде

Роспотребнадзор не нашел загрязнений воздуха после взрыва газопровода в Прикамье
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
В Куеде произошло возгорание газопровода Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Нормы допустимой концентрации вредных веществ после пожара на газопроводе в поселке Куеда Пермского края не были превышены. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые провели анализ отобранных проб воздуха.

«По результатам проведенных исследований в Куеде, концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают гигиенические нормативы. Ближайшие жилые дома расположены в 90 метрах в восточном направлении», — на пресс-службу ведомства ссылается «КП-Пермь».

Пожар на участке газопровода произошел 8 февраля. В результате инцидента сгорели два жилых дома и пострадали восемь человек. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал оказать материальную помощь населению. По факту ЧП в Куеде возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация газопровода.

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Нормы допустимой концентрации вредных веществ после пожара на газопроводе в поселке Куеда Пермского края не были превышены. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые провели анализ отобранных проб воздуха. «По результатам проведенных исследований в Куеде, концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают гигиенические нормативы. Ближайшие жилые дома расположены в 90 метрах в восточном направлении», — на пресс-службу ведомства ссылается «КП-Пермь». Пожар на участке газопровода произошел 8 февраля. В результате инцидента сгорели два жилых дома и пострадали восемь человек. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал оказать материальную помощь населению. По факту ЧП в Куеде возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация газопровода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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