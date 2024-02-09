Стали известны итоги исследования воздуха после ЧП в Куеде

Нормы допустимой концентрации вредных веществ после пожара на газопроводе в поселке Куеда Пермского края не были превышены. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые провели анализ отобранных проб воздуха.
«По результатам проведенных исследований в Куеде, концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышают гигиенические нормативы. Ближайшие жилые дома расположены в 90 метрах в восточном направлении», — на пресс-службу ведомства ссылается «КП-Пермь».
Пожар на участке газопровода произошел 8 февраля. В результате инцидента сгорели два жилых дома и пострадали восемь человек. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал оказать материальную помощь населению. По факту ЧП в Куеде возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация газопровода.
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