09 февраля 2024

В Госдуме заступились за живущую в России семью Сырского

Депутат ГД Журавлев призвал не наказывать живущих в РФ родителей Сырского
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский не поддерживает связь с родственниками, живущими в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наказывать живущих в России родителей главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского — значит уподобиться врагам Москвы. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

«Понятно, что Сырский, родившийся и учившийся в России, предавший всех и вся, ненавидит нашу страну. Но наказывать за это его престарелых родителей — это все равно что поступать как наши враги, которые не жалеют ни женщин, ни детей», — написал Алексей Журавлев в своем telegram-канале.

Сейчас престарелые родители и брат Сырского живут во Владимирской области. Отец главкома ВСУ является экс-полковником ВС РФ в отставке. До начала спецоперации на Украине родственники Сырского активно публиковали в соцсетях материалы патриотической направленности. В дальнейшем украинский генерал разорвал связи с близкими. По данным RT, родители Сырского испытывают стыд за сына.

Сырский назначен главкомом ВСУ по решению президента Украины Владимира Зеленского. Это случилось сразу после увольнения Валерия Залужного. URA.RU подготовило материал, в котором рассказано, чем известен новый глава украинской армии. В своем первом обращении к подчиненным в новом звании Сырский отмечал, что собирается реализовать цели Залужного в конфликте с Россией. Киев 9 февраля представил нового главкома ВСУ Германии.

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Наказывать живущих в России родителей главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского — значит уподобиться врагам Москвы. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Понятно, что Сырский, родившийся и учившийся в России, предавший всех и вся, ненавидит нашу страну. Но наказывать за это его престарелых родителей — это все равно что поступать как наши враги, которые не жалеют ни женщин, ни детей», — написал Алексей Журавлев в своем telegram-канале. Сейчас престарелые родители и брат Сырского живут во Владимирской области. Отец главкома ВСУ является экс-полковником ВС РФ в отставке. До начала спецоперации на Украине родственники Сырского активно публиковали в соцсетях материалы патриотической направленности. В дальнейшем украинский генерал разорвал связи с близкими. По данным RT, родители Сырского испытывают стыд за сына. Сырский назначен главкомом ВСУ по решению президента Украины Владимира Зеленского. Это случилось сразу после увольнения Валерия Залужного. URA.RU подготовило материал, в котором рассказано, чем известен новый глава украинской армии. В своем первом обращении к подчиненным в новом звании Сырский отмечал, что собирается реализовать цели Залужного в конфликте с Россией. Киев 9 февраля представил нового главкома ВСУ Германии.
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