Прокуратура обязала мэрию Перми убрать снежные завалы с улиц и парковок

Мэрию Перми обязали убрать снег с остановочных комплексов, дорог и парковок в Свердловском районе городе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края. В конце прошлого года администрация уже получала представление надзорного органа.
«Мэрия не принимала должных мер к надлежащему содержанию дорог в зимний период. По итогам проверки внесено представление заместителю главы администрации Перми. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле,» — написано на сайте ведомства.
Ранее жители Березников (Пермский край) похвалили главу города Алексея Казаченко за качественную уборку улиц. Горожане отмечали, что снег здесь убирают лучше, чем в Перми.
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