09 февраля 2024

Прокуратура обязала мэрию Перми убрать снежные завалы с улиц и парковок

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Пермь, уборка снега, снегоуборочная техника, снегопад, горы снега в городе
В Перми проверили исполнение властями законодательства о безопасности дорожного движения Фото:

Мэрию Перми обязали убрать снег с остановочных комплексов, дорог и парковок в Свердловском районе городе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края. В конце прошлого года администрация уже получала представление надзорного органа.

«Мэрия не принимала должных мер к надлежащему содержанию дорог в зимний период. По итогам проверки внесено представление заместителю главы администрации Перми. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле,» — написано на сайте ведомства.

Ранее жители Березников (Пермский край) похвалили главу города Алексея Казаченко за качественную уборку улиц. Горожане отмечали, что снег здесь убирают лучше, чем в Перми.

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Мэрию Перми обязали убрать снег с остановочных комплексов, дорог и парковок в Свердловском районе городе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края. В конце прошлого года администрация уже получала представление надзорного органа. «Мэрия не принимала должных мер к надлежащему содержанию дорог в зимний период. По итогам проверки внесено представление заместителю главы администрации Перми. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле,» — написано на сайте ведомства. Ранее жители Березников (Пермский край) похвалили главу города Алексея Казаченко за качественную уборку улиц. Горожане отмечали, что снег здесь убирают лучше, чем в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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