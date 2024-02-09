Прокуратура обязала мэрию Перми убрать снежные завалы с улиц и парковок

10 февраля 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

В Перми проверили исполнение властями законодательства о безопасности дорожного движения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мэрию Перми обязали убрать снег с остановочных комплексов, дорог и парковок в Свердловском районе городе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края. В конце прошлого года администрация уже получала представление надзорного органа. «Мэрия не принимала должных мер к надлежащему содержанию дорог в зимний период. По итогам проверки внесено представление заместителю главы администрации Перми. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле,» — написано на сайте ведомства. Ранее жители Березников (Пермский край) похвалили главу города Алексея Казаченко за качественную уборку улиц. Горожане отмечали, что снег здесь убирают лучше, чем в Перми.

Мэрию Перми обязали убрать снег с остановочных комплексов, дорог и парковок в Свердловском районе городе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края. В конце прошлого года администрация уже получала представление надзорного органа. «Мэрия не принимала должных мер к надлежащему содержанию дорог в зимний период. По итогам проверки внесено представление заместителю главы администрации Перми. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле,» — написано на сайте ведомства. Ранее жители Березников (Пермский край) похвалили главу города Алексея Казаченко за качественную уборку улиц. Горожане отмечали, что снег здесь убирают лучше, чем в Перми.