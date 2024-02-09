Spiegel: новый главком ВСУ агрессивен и придерживается кровавой тактики

10 февраля 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

Александр Сырский придерживается кровавой тактики Фото: Официальный сайт президента Украины У нового главкома ВСУ Александра Сырского более агрессивная военная тактика, чем у предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщили в немецком журнале Spiegel. Авторы статьи отметили, что из-за подхода Сырского у украинцев не будет желания отправляться в зону боевых действий добровольно. «Многие считают Сырского представителем старшего поколения, который придерживается той же кровавой тактики. Его предшественника Залужного американцы обвинили в слишком робких действиях во время контрнаступления. Сырский более агрессивен», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что из-за подхода Сырского у украинцев полностью пропадет желание идти на фронт добровольно. Новость по теме Главком ВСУ Сырский начнет устилать Авдеевку трупами украинцев В статье подчеркнули, что Украине скоро потребуются новые солдаты на фронт. Новому главкому ВСУ доверяют только 33% граждан Украины, 15% не знают ничего о нем. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Эту должность занял генерал-полковник Александр Сырский. Он назвал четкое планирование действий всех органов военного управления одной из первостепенных задач, стоящих перед ВСУ, передает телеканал 360.

У нового главкома ВСУ Александра Сырского более агрессивная военная тактика, чем у предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщили в немецком журнале Spiegel. Авторы статьи отметили, что из-за подхода Сырского у украинцев не будет желания отправляться в зону боевых действий добровольно. «Многие считают Сырского представителем старшего поколения, который придерживается той же кровавой тактики. Его предшественника Залужного американцы обвинили в слишком робких действиях во время контрнаступления. Сырский более агрессивен», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что из-за подхода Сырского у украинцев полностью пропадет желание идти на фронт добровольно. В статье подчеркнули, что Украине скоро потребуются новые солдаты на фронт. Новому главкому ВСУ доверяют только 33% граждан Украины, 15% не знают ничего о нем. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Эту должность занял генерал-полковник Александр Сырский. Он назвал четкое планирование действий всех органов военного управления одной из первостепенных задач, стоящих перед ВСУ, передает телеканал 360.