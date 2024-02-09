09 февраля 2024

Spiegel: новый главком ВСУ агрессивен и придерживается кровавой тактики

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский придерживается кровавой тактики Фото:

У нового главкома ВСУ Александра Сырского более агрессивная военная тактика, чем у предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщили в немецком журнале Spiegel. Авторы статьи отметили, что из-за подхода Сырского у украинцев не будет желания отправляться в зону боевых действий добровольно.

«Многие считают Сырского представителем старшего поколения, который придерживается той же кровавой тактики. Его предшественника Залужного американцы обвинили в слишком робких действиях во время контрнаступления. Сырский более агрессивен», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что из-за подхода Сырского у украинцев полностью пропадет желание идти на фронт добровольно.

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В статье подчеркнули, что Украине скоро потребуются новые солдаты на фронт. Новому главкому ВСУ доверяют только 33% граждан Украины, 15% не знают ничего о нем.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Эту должность занял генерал-полковник Александр Сырский. Он назвал четкое планирование действий всех органов военного управления одной из первостепенных задач, стоящих перед ВСУ, передает телеканал 360.

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У нового главкома ВСУ Александра Сырского более агрессивная военная тактика, чем у предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщили в немецком журнале Spiegel. Авторы статьи отметили, что из-за подхода Сырского у украинцев не будет желания отправляться в зону боевых действий добровольно. «Многие считают Сырского представителем старшего поколения, который придерживается той же кровавой тактики. Его предшественника Залужного американцы обвинили в слишком робких действиях во время контрнаступления. Сырский более агрессивен», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что из-за подхода Сырского у украинцев полностью пропадет желание идти на фронт добровольно. В статье подчеркнули, что Украине скоро потребуются новые солдаты на фронт. Новому главкому ВСУ доверяют только 33% граждан Украины, 15% не знают ничего о нем. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Эту должность занял генерал-полковник Александр Сырский. Он назвал четкое планирование действий всех органов военного управления одной из первостепенных задач, стоящих перед ВСУ, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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