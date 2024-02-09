Главком ВСУ Сырский начнет устилать Авдеевку трупами украинцев

Старший лейтенант Матюшин: потери Украины начнут расти с назначением Сырского

09 февраля 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Операция Сырского в Авдеевке не поможет Украине, сказал Александр Матюшин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый главкомом ВСУ Александр Сырский будет сдерживать Авдеевку (Донецкая область), не щадя личный состав. Потери ВСУ начнут расти, рассказал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. Накануне ВС РФ при поддержке артиллерии смогли продвинуться на восточных окраинах Новомихайловки и у Победы. На юго-востоке Авдеевки прошли встречные бои, противник оказался под мощным обстрелом. В telegram-каналах сообщают, что Сырский начал переброску войск в Авдеевку. Новость по теме Медведев объяснил свою ненависть к новому главкому ВСУ «Сырский, имеющий прозвище „Мясник“ и „Генерал-200“, сейчас начнет перебрасывать группировки с других направлений для того, чтобы во что бы то ни стало удержать Авдеевку, устилая путь нашим штурмовым группам ВСУ, которые сейчас активно атакуют этот город, трупами украинских военнослужащих. Он на это идет, чтобы выслужиться перед Зеленским и набрать себе какие-то баллы на будущее», — сказал Александр Матюшин. Это не повлияет на ход СВО, уверен собеседник агентства. «На это влияет протяженность фронта, а также ограниченное финансирования Украины коллективным западом во главе США. Сейчас в бой кидают детей, стариков и женщин. У Украины нет таких вызовов, на которые бы не смогла ответить Россия, так что на ход спецоперации это ни в коем не повлияет», — объяснил участник боевых действий. Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов подчеркнул, что уже сейчас потери Украины можно назвать запредельными. «Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (занимал пост с 2016 по 2019 год) неоднократно озвучивал, что потери ВСУ составили не менее 500 тысяч человек. Дыры в живой силе надо как-то затыкать, поэтому Киев раскручивает маховик мобилизации, применяет все более изощренные методы для призыва. Им нужен расходный материал, мясо, которое будут кидать на фронт», — добавил эксперт. По его словам, поиском новым бойцов занимаются наиболее ярые приверженцы неонацисткой идеологии. «Киевский режим активно использует бывших участников, так называемой, АТО („антитеррористическая операция“) на Донбассе боевиков праворадикальных организаций и сотрудников частных охранных предприятий для того, чтобы искать и задерживать военнообязанных граждан. То есть они используют близких себе по духу и по политическим взглядам людей», — заключил Шкурлатов. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Ранее этот пост занимал генерал Валерий Залужный. Новый главнокомандующий родился и получил первое военное образование в России. После объявления независимости Украины в 1991 году, Сырский стал служить в украинских вооруженных силах, а с начала конфликта на Донбассе 2014 года возглавил штаб АТО и к началу 2015 года занял пост первого заместителя руководителя операции в ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый главкомом ВСУ Александр Сырский будет сдерживать Авдеевку (Донецкая область), не щадя личный состав. Потери ВСУ начнут расти, рассказал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. Накануне ВС РФ при поддержке артиллерии смогли продвинуться на восточных окраинах Новомихайловки и у Победы. На юго-востоке Авдеевки прошли встречные бои, противник оказался под мощным обстрелом. В telegram-каналах сообщают, что Сырский начал переброску войск в Авдеевку. «Сырский, имеющий прозвище „Мясник“ и „Генерал-200“, сейчас начнет перебрасывать группировки с других направлений для того, чтобы во что бы то ни стало удержать Авдеевку, устилая путь нашим штурмовым группам ВСУ, которые сейчас активно атакуют этот город, трупами украинских военнослужащих. Он на это идет, чтобы выслужиться перед Зеленским и набрать себе какие-то баллы на будущее», — сказал Александр Матюшин. Это не повлияет на ход СВО, уверен собеседник агентства. «На это влияет протяженность фронта, а также ограниченное финансирования Украины коллективным западом во главе США. Сейчас в бой кидают детей, стариков и женщин. У Украины нет таких вызовов, на которые бы не смогла ответить Россия, так что на ход спецоперации это ни в коем не повлияет», — объяснил участник боевых действий. По его словам, поиском новым бойцов занимаются наиболее ярые приверженцы неонацисткой идеологии. «Киевский режим активно использует бывших участников, так называемой, АТО („антитеррористическая операция“) на Донбассе боевиков праворадикальных организаций и сотрудников частных охранных предприятий для того, чтобы искать и задерживать военнообязанных граждан. То есть они используют близких себе по духу и по политическим взглядам людей», — заключил Шкурлатов. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Ранее этот пост занимал генерал Валерий Залужный. Новый главнокомандующий родился и получил первое военное образование в России. После объявления независимости Украины в 1991 году, Сырский стал служить в украинских вооруженных силах, а с начала конфликта на Донбассе 2014 года возглавил штаб АТО и к началу 2015 года занял пост первого заместителя руководителя операции в ДНР и ЛНР.