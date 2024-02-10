Экс-премьер Британии Джонсон обвинил Карлсона в предательстве после интервью с Путиным

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Карлсон «предал своих зрителей» по всему миру.
«Во всем мире люди смотрят это нелепое интервью с Владимиром Путиным, которое провел Такер Карлсон, и мы не должны поддаваться этой ткани лжи» — заявил Джонсон в беседе с изданием Daily Mail. По его словам, Карлсон предал своих фанатов по всему миру.
Джонсон отметил, что американский журналист «хохотал», и «у него отвисала челюсть от счастья», так как он смог получить «сенсацию». Он подчеркнул, что Карлсон не задавал каверзных вопросов российскому главе и вел себя как поклонник Путина, приняв его мнение.
9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Российский лидер в интервью Карлсону призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Спустя сутки интервью набрало 150 миллионов просмотров. Сразу после публикации под видео стали массово появляться восхищенные комментарии американских пользователей. Они были удивлены эрудированностью Путина.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Карлсон «предал своих зрителей» по всему миру. «Во всем мире люди смотрят это нелепое интервью с Владимиром Путиным, которое провел Такер Карлсон, и мы не должны поддаваться этой ткани лжи» — заявил Джонсон в беседе с изданием Daily Mail. По его словам, Карлсон предал своих фанатов по всему миру. Джонсон отметил, что американский журналист «хохотал», и «у него отвисала челюсть от счастья», так как он смог получить «сенсацию». Он подчеркнул, что Карлсон не задавал каверзных вопросов российскому главе и вел себя как поклонник Путина, приняв его мнение. 9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Российский лидер в интервью Карлсону призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Спустя сутки интервью набрало 150 миллионов просмотров. Сразу после публикации под видео стали массово появляться восхищенные комментарии американских пользователей. Они были удивлены эрудированностью Путина.