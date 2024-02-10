Экс-премьер Британии Джонсон обвинил Карлсона в предательстве после интервью с Путиным

Борис Джонсон: Карлсон предал зрителей по всему миру после интервью с Путиным

10 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон заявил, что Такер Карлсон вел себя как поклонник Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Карлсон «предал своих зрителей» по всему миру. Новость по теме Как Запад воспринял интервью Путина Карлсону «Во всем мире люди смотрят это нелепое интервью с Владимиром Путиным, которое провел Такер Карлсон, и мы не должны поддаваться этой ткани лжи» — заявил Джонсон в беседе с изданием Daily Mail. По его словам, Карлсон предал своих фанатов по всему миру. Джонсон отметил, что американский журналист «хохотал», и «у него отвисала челюсть от счастья», так как он смог получить «сенсацию». Он подчеркнул, что Карлсон не задавал каверзных вопросов российскому главе и вел себя как поклонник Путина, приняв его мнение. 9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Российский лидер в интервью Карлсону призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Спустя сутки интервью набрало 150 миллионов просмотров. Сразу после публикации под видео стали массово появляться восхищенные комментарии американских пользователей. Они были удивлены эрудированностью Путина.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Карлсон «предал своих зрителей» по всему миру. «Во всем мире люди смотрят это нелепое интервью с Владимиром Путиным, которое провел Такер Карлсон, и мы не должны поддаваться этой ткани лжи» — заявил Джонсон в беседе с изданием Daily Mail. По его словам, Карлсон предал своих фанатов по всему миру. Джонсон отметил, что американский журналист «хохотал», и «у него отвисала челюсть от счастья», так как он смог получить «сенсацию». Он подчеркнул, что Карлсон не задавал каверзных вопросов российскому главе и вел себя как поклонник Путина, приняв его мнение. 9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Российский лидер в интервью Карлсону призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Спустя сутки интервью набрало 150 миллионов просмотров. Сразу после публикации под видео стали массово появляться восхищенные комментарии американских пользователей. Они были удивлены эрудированностью Путина.