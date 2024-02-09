Артюхов собрал фото зимнего Ямала в альбоме в соцсети
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил земляков насладиться природой округа зимой. Альбом со снимками, полученными от жителей региона, глава Ямала разместил в альбоме в соцсети.
«Земляки! Спасибо за прекрасные фотографии нашей зимы. Сохранили самые яркие снимки в альбом. Заходите посмотреть на красоту!» — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Снимки округа зимой губернатор разместил в альбоме под названием «Зима глазами ямальцев» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего 27 фотографий. Артюхов добавил, что в каждом снимке отражается «любовь к неповторимой природе» ЯНАО.
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