Артюхов пригласил земляков насладиться красотой зимы в ЯНАО. Фото

10 февраля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Артюхов собрал фото зимнего Ямала в альбоме в соцсети Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил земляков насладиться природой округа зимой. Альбом со снимками, полученными от жителей региона, глава Ямала разместил в альбоме в соцсети. «Земляки! Спасибо за прекрасные фотографии нашей зимы. Сохранили самые яркие снимки в альбом. Заходите посмотреть на красоту!» — написал Артюхов в своем telegram-канале. Снимки округа зимой губернатор разместил в альбоме под названием «Зима глазами ямальцев» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего 27 фотографий. Артюхов добавил, что в каждом снимке отражается «любовь к неповторимой природе» ЯНАО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил земляков насладиться природой округа зимой. Альбом со снимками, полученными от жителей региона, глава Ямала разместил в альбоме в соцсети. «Земляки! Спасибо за прекрасные фотографии нашей зимы. Сохранили самые яркие снимки в альбом. Заходите посмотреть на красоту!» — написал Артюхов в своем telegram-канале. Снимки округа зимой губернатор разместил в альбоме под названием «Зима глазами ямальцев» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего 27 фотографий. Артюхов добавил, что в каждом снимке отражается «любовь к неповторимой природе» ЯНАО.