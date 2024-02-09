Прокуратура Богдановича организовала проверку из-за смерти ребенка в пожаре

10 февраля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Проведение следственными органами доследственной проверки взято прокуратурой на контроль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Богдановичская городская прокуратура организовала проверку по факту смерти трехлетнего мальчика при пожаре в селе Ильинское Свердловской области 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Богдановичская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка при пожаре в частном доме в селе Ильинское Богдановичского района… Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в telegram-канале ведомства. Бригада мусоровоза, проезжавшего мимо, вытащила из пожара трех человек. Свердловский СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По одной из версий полиции, трехлетний мальчик мог играться со спичками, в результате чего мог возникнуть огонь.

Богдановичская городская прокуратура организовала проверку по факту смерти трехлетнего мальчика при пожаре в селе Ильинское Свердловской области 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Богдановичская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка при пожаре в частном доме в селе Ильинское Богдановичского района… Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в telegram-канале ведомства. Бригада мусоровоза, проезжавшего мимо, вытащила из пожара трех человек. Свердловский СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По одной из версий полиции, трехлетний мальчик мог играться со спичками, в результате чего мог возникнуть огонь.