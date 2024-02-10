Зеленский пообещал серьезные изменения после смены главкома ВСУ

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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, Сырский Александр, stock
Владимир Зеленский предрек большие изменения в украинской армии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал серьезные изменения в украинской армии на фоне ухода Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава страны заявил, что теперь у украинских сил появится больше возможностей для действий.

«Важные совещания сегодня. Продолжаем обновлять силы обороны и безопасности Украины. Команда — эффективная. Изменения — будут», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Перестановки в украинской армии начались после увольнения Валерия Залужного.

Ранее сообщалось, что на место Залужного пришел экс командир сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Западные СМИ отметили, что тот придерживается более агрессивной тактики ведения боя. Также был уволен руководитель генштаба ВСУ Сергей Шаптала, передает Pravda.ru.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал серьезные изменения в украинской армии на фоне ухода Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава страны заявил, что теперь у украинских сил появится больше возможностей для действий. «Важные совещания сегодня. Продолжаем обновлять силы обороны и безопасности Украины. Команда — эффективная. Изменения — будут», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Перестановки в украинской армии начались после увольнения Валерия Залужного. Ранее сообщалось, что на место Залужного пришел экс командир сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Западные СМИ отметили, что тот придерживается более агрессивной тактики ведения боя. Также был уволен руководитель генштаба ВСУ Сергей Шаптала, передает Pravda.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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