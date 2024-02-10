10 февраля 2024

Экс-глава Минюста Венгрии Варга отозвала мандат после скандала с помилованием

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновники, совещание, заседание, руки, шариоквая ручка
Бывший министр отказалась от мандата из-за скандала с осужденным за педофилию Фото:

Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата после скандала из-за помилования осужденного, признанного виновным в педофилии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я беру на себя ответственность за подготовку решения президента. Ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент», — написала Варга.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщила о том, что собирается уйти в отставку. Такое решение глава государства приняла после того, как помиловала замдиректора одного из детдомов, который был фигурантом по делу о педофилии. После этого оппозиция потребовала отставки Новак.

*Facebook — принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата после скандала из-за помилования осужденного, признанного виновным в педофилии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Я беру на себя ответственность за подготовку решения президента. Ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент», — написала Варга. Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщила о том, что собирается уйти в отставку. Такое решение глава государства приняла после того, как помиловала замдиректора одного из детдомов, который был фигурантом по делу о педофилии. После этого оппозиция потребовала отставки Новак. *Facebook — принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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