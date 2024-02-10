Экс-глава Минюста Венгрии Варга отозвала мандат после скандала с помилованием

Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата после скандала из-за помилования осужденного, признанного виновным в педофилии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Я беру на себя ответственность за подготовку решения президента. Ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент», — написала Варга.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщила о том, что собирается уйти в отставку. Такое решение глава государства приняла после того, как помиловала замдиректора одного из детдомов, который был фигурантом по делу о педофилии. После этого оппозиция потребовала отставки Новак.
*Facebook — принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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