В США раскрыли, какую главную задачу поставил Зеленский главкому Сырскому

CNN: Зеленский приказал Сырскому избежать «застоя» в конфликте
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Авдеевка — арена ожесточенных боевых действий Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский приказал новому главкому ВСУ Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне боевых действий и придать конфликту новый фокус. Об этом сообщает CNN.

«Что делать с Авдеевкой, пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сирским, назначенным в четверг, чтобы придать конфликту новый фокус <…> Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя», — говорится в материале. Авторы статьи назвали Авдеевку ареной ожесточенных боев, так как российские военные продолжают наступательные действия в регионе.

Отмечается, что у Сырского плохая репутация из-за Артемовска (Бахмута). «Решение продолжать сражаться перед лицом превосходящей огневой мощи россиян принесло ему репутацию человека, готового нести большие потери среди своих солдат», — подчеркнули авторы статьи.

Зеленский 8 февраля назначил Сырского новом главкомом ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Сырский известен по прозвищу «мясник» и «генерал 200» из-за больших потерь в армии ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Украинский офицер заявил, что новый главком ВСУ будет искать возможности для атаки.

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Президент Украины Владимир Зеленский приказал новому главкому ВСУ Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне боевых действий и придать конфликту новый фокус. Об этом сообщает CNN. «Что делать с Авдеевкой, пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сирским, назначенным в четверг, чтобы придать конфликту новый фокус <…> Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя», — говорится в материале. Авторы статьи назвали Авдеевку ареной ожесточенных боев, так как российские военные продолжают наступательные действия в регионе. Отмечается, что у Сырского плохая репутация из-за Артемовска (Бахмута). «Решение продолжать сражаться перед лицом превосходящей огневой мощи россиян принесло ему репутацию человека, готового нести большие потери среди своих солдат», — подчеркнули авторы статьи. Зеленский 8 февраля назначил Сырского новом главкомом ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Сырский известен по прозвищу «мясник» и «генерал 200» из-за больших потерь в армии ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Украинский офицер заявил, что новый главком ВСУ будет искать возможности для атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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