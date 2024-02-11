В США раскрыли, какую главную задачу поставил Зеленский главкому Сырскому

CNN: Зеленский приказал Сырскому избежать «застоя» в конфликте

11 февраля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Авдеевка — арена ожесточенных боевых действий Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский приказал новому главкому ВСУ Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне боевых действий и придать конфликту новый фокус. Об этом сообщает CNN. «Что делать с Авдеевкой, пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сирским, назначенным в четверг, чтобы придать конфликту новый фокус <…> Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя», — говорится в материале. Авторы статьи назвали Авдеевку ареной ожесточенных боев, так как российские военные продолжают наступательные действия в регионе. Отмечается, что у Сырского плохая репутация из-за Артемовска (Бахмута). «Решение продолжать сражаться перед лицом превосходящей огневой мощи россиян принесло ему репутацию человека, готового нести большие потери среди своих солдат», — подчеркнули авторы статьи. Зеленский 8 февраля назначил Сырского новом главкомом ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Сырский известен по прозвищу «мясник» и «генерал 200» из-за больших потерь в армии ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Украинский офицер заявил, что новый главком ВСУ будет искать возможности для атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал новому главкому ВСУ Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне боевых действий и придать конфликту новый фокус. Об этом сообщает CNN. «Что делать с Авдеевкой, пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сирским, назначенным в четверг, чтобы придать конфликту новый фокус <…> Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя», — говорится в материале. Авторы статьи назвали Авдеевку ареной ожесточенных боев, так как российские военные продолжают наступательные действия в регионе. Отмечается, что у Сырского плохая репутация из-за Артемовска (Бахмута). «Решение продолжать сражаться перед лицом превосходящей огневой мощи россиян принесло ему репутацию человека, готового нести большие потери среди своих солдат», — подчеркнули авторы статьи. Зеленский 8 февраля назначил Сырского новом главкомом ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Сырский известен по прозвищу «мясник» и «генерал 200» из-за больших потерь в армии ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Украинский офицер заявил, что новый главком ВСУ будет искать возможности для атаки.