NYT: Украина не понимает, откуда взять новых солдат для фронта

11 февраля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Военный и политический сектор Украины не хотел брать ответственность за проведение мобилизации Фото: Официальный сайт президента Украины Поиск солдат для мобилизации стал для Украины острой проблемой, сообщила газета The New York Times. Авторы статьи подчеркнули, что призыв украинцев в возрасте от 20 лет грозит сокращением количества мужчин в стране через десятилетия. «Не хватает солдат, Украина обсуждает, как найти следующую волну войск <…> Призыв большего количества мужчин в возрасте от 20 лет, учитывая вероятные боевые потери, может привести к сокращению числа рождений среди этого небольшого поколения украинцев», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что через десятилетия это может привести к сокращению количества мужчин призывного и трудоспособного возраста и поставить под угрозу будущую безопасность и экономику Украины. В материале подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о назначении генерала Александра Сырского главкомом ВСУ, заявил, что ему необходима «новая управленческая команда» для вооруженных сил. Украинский глава дал сигнал о необходимости поиска новой стратегии, которая учитывает усталость украинских солдат на передовой. Он предложил частичное решение проблемы путем отправки большего количества бойцов с позиций в тылу в бой, а также обозначил «новый подход к мобилизации и вербовке», не давая подробностей. Авторы отметили, что военный и политический блоки Украины не хотели брать ответственность за проведение принудительного призыва в стране. Мобилизация и стала причиной увольнения генерала Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Он заявил, что решение о призыве дополнительных бойцов не зависит от военных. Ранее Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток, а также ограничение прав уклонистов, в том числе запрет на управление авто и блокировку банковских счетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поиск солдат для мобилизации стал для Украины острой проблемой, сообщила газета The New York Times. Авторы статьи подчеркнули, что призыв украинцев в возрасте от 20 лет грозит сокращением количества мужчин в стране через десятилетия. «Не хватает солдат, Украина обсуждает, как найти следующую волну войск <…> Призыв большего количества мужчин в возрасте от 20 лет, учитывая вероятные боевые потери, может привести к сокращению числа рождений среди этого небольшого поколения украинцев», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что через десятилетия это может привести к сокращению количества мужчин призывного и трудоспособного возраста и поставить под угрозу будущую безопасность и экономику Украины. В материале подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о назначении генерала Александра Сырского главкомом ВСУ, заявил, что ему необходима «новая управленческая команда» для вооруженных сил. Украинский глава дал сигнал о необходимости поиска новой стратегии, которая учитывает усталость украинских солдат на передовой. Он предложил частичное решение проблемы путем отправки большего количества бойцов с позиций в тылу в бой, а также обозначил «новый подход к мобилизации и вербовке», не давая подробностей. Авторы отметили, что военный и политический блоки Украины не хотели брать ответственность за проведение принудительного призыва в стране. Мобилизация и стала причиной увольнения генерала Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Он заявил, что решение о призыве дополнительных бойцов не зависит от военных. Ранее Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток, а также ограничение прав уклонистов, в том числе запрет на управление авто и блокировку банковских счетов.