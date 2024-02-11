NYT: Украина не понимает, откуда взять новых солдат для фронта

Военный и политический сектор Украины не хотел брать ответственность за проведение мобилизацииФото: Официальный сайт президента Украины
Поиск солдат для мобилизации стал для Украины острой проблемой, сообщила газета The New York Times. Авторы статьи подчеркнули, что призыв украинцев в возрасте от 20 лет грозит сокращением количества мужчин в стране через десятилетия.
«Не хватает солдат, Украина обсуждает, как найти следующую волну войск <…> Призыв большего количества мужчин в возрасте от 20 лет, учитывая вероятные боевые потери, может привести к сокращению числа рождений среди этого небольшого поколения украинцев», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что через десятилетия это может привести к сокращению количества мужчин призывного и трудоспособного возраста и поставить под угрозу будущую безопасность и экономику Украины.
В материале подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о назначении генерала Александра Сырского главкомом ВСУ, заявил, что ему необходима «новая управленческая команда» для вооруженных сил. Украинский глава дал сигнал о необходимости поиска новой стратегии, которая учитывает усталость украинских солдат на передовой. Он предложил частичное решение проблемы путем отправки большего количества бойцов с позиций в тылу в бой, а также обозначил «новый подход к мобилизации и вербовке», не давая подробностей.
Авторы отметили, что военный и политический блоки Украины не хотели брать ответственность за проведение принудительного призыва в стране. Мобилизация и стала причиной увольнения генерала Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Он заявил, что решение о призыве дополнительных бойцов не зависит от военных.
Ранее Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток, а также ограничение прав уклонистов, в том числе запрет на управление авто и блокировку банковских счетов.
Поиск солдат для мобилизации стал для Украины острой проблемой, сообщила газета The New York Times. Авторы статьи подчеркнули, что призыв украинцев в возрасте от 20 лет грозит сокращением количества мужчин в стране через десятилетия. «Не хватает солдат, Украина обсуждает, как найти следующую волну войск <…> Призыв большего количества мужчин в возрасте от 20 лет, учитывая вероятные боевые потери, может привести к сокращению числа рождений среди этого небольшого поколения украинцев», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что через десятилетия это может привести к сокращению количества мужчин призывного и трудоспособного возраста и поставить под угрозу будущую безопасность и экономику Украины. В материале подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о назначении генерала Александра Сырского главкомом ВСУ, заявил, что ему необходима «новая управленческая команда» для вооруженных сил. Украинский глава дал сигнал о необходимости поиска новой стратегии, которая учитывает усталость украинских солдат на передовой. Он предложил частичное решение проблемы путем отправки большего количества бойцов с позиций в тылу в бой, а также обозначил «новый подход к мобилизации и вербовке», не давая подробностей. Авторы отметили, что военный и политический блоки Украины не хотели брать ответственность за проведение принудительного призыва в стране. Мобилизация и стала причиной увольнения генерала Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Он заявил, что решение о призыве дополнительных бойцов не зависит от военных. Ранее Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток, а также ограничение прав уклонистов, в том числе запрет на управление авто и блокировку банковских счетов.