Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ на замену Сырскому

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Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк , павлюк
Зеленский назначил Александра Павлюка новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Фото:

Генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Эту должность занимал Александр Сырский до того, как его назначили новым главкомом ВСУ.

«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте украинского главы.

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Ранее Павлюка по решению Кабинета министров уволили из минобороны. Там он занимал должность первого замминистра.

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Генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Эту должность занимал Александр Сырский до того, как его назначили новым главкомом ВСУ. «Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте украинского главы. Ранее Павлюка по решению Кабинета министров уволили из минобороны. Там он занимал должность первого замминистра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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