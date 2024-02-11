Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ на замену Сырскому

Зеленский назначил Александра Павлюка новым командующим Сухопутными войсками ВСУ
Генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Эту должность занимал Александр Сырский до того, как его назначили новым главкомом ВСУ.
«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте украинского главы.
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Ранее Павлюка по решению Кабинета министров уволили из минобороны. Там он занимал должность первого замминистра.
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