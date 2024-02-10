10 февраля 2024
09 февраля 2024

Блогер Гасанханова оценила стенд Кургана на ВДНХ и передала привет Фадееву. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская область на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, курганская область
На выставке продемонстрированы значимые достижения региона Фото:

Блогер Наталья Гасанханова оценила стенд Курганской области на выставке «Россия» в Москве. Она также передала привет продюсеру Максиму Фадееву. Видео с Гасанхановой выложено в соцсети.

«Ребята достойно представили Курганскую область на выставке. Мой регион — Саратовская область — хуже представлен. Максим Александрович Фадеев, если вы это смотрите, низкий поклон вам», — сказала Наталья Гасанханова. Видео с ней выложено в группе «PROSPEKT45.RU» в соцсети «ВКонтакте».

День Курганской области в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве прошел в конце ноября. URA.RU подготовило материал о самых важных событиях с этой даты. В феврале площадку посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, где ему рассказали о работе региона в IT-сфере.

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Блогер Наталья Гасанханова оценила стенд Курганской области на выставке «Россия» в Москве. Она также передала привет продюсеру Максиму Фадееву. Видео с Гасанхановой выложено в соцсети. «Ребята достойно представили Курганскую область на выставке. Мой регион — Саратовская область — хуже представлен. Максим Александрович Фадеев, если вы это смотрите, низкий поклон вам», — сказала Наталья Гасанханова. Видео с ней выложено в группе «PROSPEKT45.RU» в соцсети «ВКонтакте». День Курганской области в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве прошел в конце ноября. URA.RU подготовило материал о самых важных событиях с этой даты. В феврале площадку посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, где ему рассказали о работе региона в IT-сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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