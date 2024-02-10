Блогер Гасанханова оценила стенд Кургана на ВДНХ и передала привет Фадееву. Видео

11 февраля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

На выставке продемонстрированы значимые достижения региона Фото: Георгий Бергал © URA.RU Блогер Наталья Гасанханова оценила стенд Курганской области на выставке «Россия» в Москве. Она также передала привет продюсеру Максиму Фадееву. Видео с Гасанхановой выложено в соцсети. «Ребята достойно представили Курганскую область на выставке. Мой регион — Саратовская область — хуже представлен. Максим Александрович Фадеев, если вы это смотрите, низкий поклон вам», — сказала Наталья Гасанханова. Видео с ней выложено в группе «PROSPEKT45.RU» в соцсети «ВКонтакте». День Курганской области в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве прошел в конце ноября. URA.RU подготовило материал о самых важных событиях с этой даты. В феврале площадку посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, где ему рассказали о работе региона в IT-сфере.

Блогер Наталья Гасанханова оценила стенд Курганской области на выставке «Россия» в Москве. Она также передала привет продюсеру Максиму Фадееву. Видео с Гасанхановой выложено в соцсети. «Ребята достойно представили Курганскую область на выставке. Мой регион — Саратовская область — хуже представлен. Максим Александрович Фадеев, если вы это смотрите, низкий поклон вам», — сказала Наталья Гасанханова. Видео с ней выложено в группе «PROSPEKT45.RU» в соцсети «ВКонтакте». День Курганской области в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве прошел в конце ноября. URA.RU подготовило материал о самых важных событиях с этой даты. В феврале площадку посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, где ему рассказали о работе региона в IT-сфере.