Курганские власти провели дискуссию из-за экономики региона
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с чиновниками и бизнесменами собрались на ВДНХ в Москве. Глава региона вместе с подчиненными на международной выставке «Россия» поделились достижениями Курганской области. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали сбойку самых важных событий с данного мероприятия.
- Губернатор Курганской области должен был открыть День своего региона на международной выставке «Россия»;
- Курганские VIP вслед за Шумковым полетели в Москву, чтобы презентовать регион. Там чиновников и бизнесменов ожидали в качестве спикеров;
- Рядом с ВДНХ были установлены региональные ели. Перед выставкой курганская ель не была украшена. В день проведения мероприятия организаторы развесили игрушки на елке;
- Скандальный курганский депутат Максим Пивоваров встречал гостей на выставке «Россия»;
- Губернатор Шумков приехал на международную выставку. Главе Курганской области показали стенд региона;
- Открытие Дня Курганской области началось с выступления любимой группы губернатора — ансамбля «Цветень»;
- Полномочный президента по УрФО Владимир Якушев помог школьникам найти Курганский стенд на международной выставке;
- Полпред Владимир Якушев оценил успехи Курганской области в экономике, заявив, что регион меняется в лучшую сторону;
- Во время своего выступления губернатор Шумков заявил, что Курганская область перестала быть символом депрессии;
- Курганские власти планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей, чтобы соединить центр города с Заозерным и Северным;
- Бизнесмены и политики обсудили меры поддержки для катайского предприятия;
- Губернатор Вадим Шумков лоббирует строительство логистического центра в курганском городе Петухово для торговли с Китаем;
- Разработкой дизайна нового Некрасовского рынка в Кургане займется московская компания. Эта компания ранее занималась проектом Центрального рынка;
- На дискуссии политиков и предпринимателей прозвучало, что несколько китайских инженеров хотят заниматься сервисом станков в Курганской области;
- Курганская область теряет поваров из-за конкуренции с оборонными предприятиями. Со слов бизнесменов, студенты выбирают работу на заводах, вместо общепитов;
- Директор департамента экономического развития Владимир Ковалев заявил о жестком конкурсе на специальность «Повар». С его слов, берут тех, у кого лучшие результаты ЕГЭ.
На ВДНХ установили стенд Курганской области
Губернатор Шумков открыл День Курганской области на ВДНХ
Политики и бизнесмены послушали про экономику Курганской области
Замгубернатора Гаврин провел дискуссию с бизнесменами и чиновниками
Полпред Якушев заявил, что Курганская область меняется в лучшую сторону
В Москве власти презентовали Курганскую область
Директор департамента АПК павел Кощеев приехал на международную выставку в столице
Курганские VIP устроили дискуссию по поводу экономики региона
Предприниматель Максим Муравский (слева) заявил о дефиците поваров в сфере курганских ресторанов и гостиниц
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