Главное со Дня Курганской области на ВДНХ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стенд Курганской области на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, стенд курганской области
Курганские власти провели дискуссию из-за экономики региона Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с чиновниками и бизнесменами собрались на ВДНХ в Москве. Глава региона вместе с подчиненными на международной выставке «Россия» поделились достижениями Курганской области. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали сбойку самых важных событий с данного мероприятия.

  • Губернатор Курганской области должен был открыть День своего региона на международной выставке «Россия»;
  • Курганские VIP вслед за Шумковым полетели в Москву, чтобы презентовать регион. Там чиновников и бизнесменов ожидали в качестве спикеров;
  • Рядом с ВДНХ были установлены региональные ели. Перед выставкой курганская ель не была украшена. В день проведения мероприятия организаторы развесили игрушки на елке;
  • Скандальный курганский депутат Максим Пивоваров встречал гостей на выставке «Россия»;
  • Губернатор Шумков приехал на международную выставку. Главе Курганской области показали стенд региона;
  • Открытие Дня Курганской области началось с выступления любимой группы губернатора — ансамбля «Цветень»;
  • Полномочный президента по УрФО Владимир Якушев помог школьникам найти Курганский стенд на международной выставке;
  • Полпред Владимир Якушев оценил успехи Курганской области в экономике, заявив, что регион меняется в лучшую сторону;
  • Во время своего выступления губернатор Шумков заявил, что Курганская область перестала быть символом депрессии;
  • Курганские власти планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей, чтобы соединить центр города с Заозерным и Северным;
  • Бизнесмены и политики обсудили меры поддержки для катайского предприятия;
  • Губернатор Вадим Шумков лоббирует строительство логистического центра в курганском городе Петухово для торговли с Китаем;
  • Разработкой дизайна нового Некрасовского рынка в Кургане займется московская компания. Эта компания ранее занималась проектом Центрального рынка;
  • На дискуссии политиков и предпринимателей прозвучало, что несколько китайских инженеров хотят заниматься сервисом станков в Курганской области;
  • Курганская область теряет поваров из-за конкуренции с оборонными предприятиями. Со слов бизнесменов, студенты выбирают работу на заводах, вместо общепитов;
  • Директор департамента экономического развития Владимир Ковалев заявил о жестком конкурсе на специальность «Повар». С его слов, берут тех, у кого лучшие результаты ЕГЭ.

Стенд Курганской области на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
На ВДНХ установили стенд Курганской области
Фото:
Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Губернатор Шумков открыл День Курганской области на ВДНХ
Фото:
Политики и бизнесмены послушали про экономику Курганской области
Политики и бизнесмены послушали про экономику Курганской области
Фото:
Дискуссия "Экономика региона" на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Замгубернатора Гаврин провел дискуссию с бизнесменами и чиновниками
Фото:
Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Полпред Якушев заявил, что Курганская область меняется в лучшую сторону
Фото:
Стенд Курганской области на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
В Москве власти презентовали Курганскую область
Фото:
Дискуссия "Экономика региона" на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Директор департамента АПК павел Кощеев приехал на международную выставку в столице
Фото:
Дискуссия "Экономика региона" на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Курганские VIP устроили дискуссию по поводу экономики региона
Фото:
Дискуссия "Экономика региона" на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Предприниматель Максим Муравский (слева) заявил о дефиците поваров в сфере курганских ресторанов и гостиниц
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с чиновниками и бизнесменами собрались на ВДНХ в Москве. Глава региона вместе с подчиненными на международной выставке «Россия» поделились достижениями Курганской области. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали сбойку самых важных событий с данного мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...