Главное со Дня Курганской области на ВДНХ. Фото

22 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Курганские власти провели дискуссию из-за экономики региона Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с чиновниками и бизнесменами собрались на ВДНХ в Москве. Глава региона вместе с подчиненными на международной выставке «Россия» поделились достижениями Курганской области. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали сбойку самых важных событий с данного мероприятия. Губернатор Курганской области должен был открыть День своего региона на международной выставке «Россия»;

Курганские VIP вслед за Шумковым полетели в Москву, чтобы презентовать регион. Там чиновников и бизнесменов ожидали в качестве спикеров;

Рядом с ВДНХ были установлены региональные ели. Перед выставкой курганская ель не была украшена. В день проведения мероприятия организаторы развесили игрушки на елке;

Скандальный курганский депутат Максим Пивоваров встречал гостей на выставке «Россия»;

Губернатор Шумков приехал на международную выставку. Главе Курганской области показали стенд региона;

Открытие Дня Курганской области началось с выступления любимой группы губернатора — ансамбля «Цветень»;

Полномочный президента по УрФО Владимир Якушев помог школьникам найти Курганский стенд на международной выставке;

Полпред Владимир Якушев оценил успехи Курганской области в экономике, заявив, что регион меняется в лучшую сторону;

Во время своего выступления губернатор Шумков заявил, что Курганская область перестала быть символом депрессии;

Курганские власти планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей, чтобы соединить центр города с Заозерным и Северным;

Бизнесмены и политики обсудили меры поддержки для катайского предприятия;

Губернатор Вадим Шумков лоббирует строительство логистического центра в курганском городе Петухово для торговли с Китаем;

Разработкой дизайна нового Некрасовского рынка в Кургане займется московская компания. Эта компания ранее занималась проектом Центрального рынка;

На дискуссии политиков и предпринимателей прозвучало, что несколько китайских инженеров хотят заниматься сервисом станков в Курганской области;

Курганская область теряет поваров из-за конкуренции с оборонными предприятиями. Со слов бизнесменов, студенты выбирают работу на заводах, вместо общепитов;

Директор департамента экономического развития Владимир Ковалев заявил о жестком конкурсе на специальность «Повар». С его слов, берут тех, у кого лучшие результаты ЕГЭ. На ВДНХ установили стенд Курганской области Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Шумков открыл День Курганской области на ВДНХ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Политики и бизнесмены послушали про экономику Курганской области Фото: корреспондент URA.RU Владислав Грозный Замгубернатора Гаврин провел дискуссию с бизнесменами и чиновниками Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полпред Якушев заявил, что Курганская область меняется в лучшую сторону Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве власти презентовали Курганскую область Фото: Георгий Бергал © URA.RU Директор департамента АПК павел Кощеев приехал на международную выставку в столице Фото: Георгий Бергал © URA.RU Курганские VIP устроили дискуссию по поводу экономики региона Фото: Георгий Бергал © URA.RU Предприниматель Максим Муравский (слева) заявил о дефиците поваров в сфере курганских ресторанов и гостиниц Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с чиновниками и бизнесменами собрались на ВДНХ в Москве. Глава региона вместе с подчиненными на международной выставке «Россия» поделились достижениями Курганской области. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали сбойку самых важных событий с данного мероприятия.