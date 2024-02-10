10 февраля 2024

По дороге в Челябинск пропал бизнесмен, который передавал взятку мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель Спиридонов из Троицка пропал по пути в Челябинск Фото:
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Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

По дороге в Челябинск этой ночью пропал бизнесмен Борис Спиридонов, который по версии следствия был посредником при передаче взятки мэру Троицка Александру Виноградову, находящемуся сейчас в СИЗО. Жена пропавшего бизнесмена утверждает, что ее мужу накануне угрожали.

«На днях у мужа был конфликт. Ему угрожали, чтобы он подписал документ о расширении площади застройки», — сообщила супруга Спиридонова изданию 74.ру.

По словам жены бизнесмена, муж выехал из Троицка в Челябинск вчера вечером, но спустя полчаса позвонил и сказал, что его преследует черный джип. Номер машины он не смог рассмотреть из-за ярких фар. До Челябинска на встречу Спиридонов так и не доехал.

Мэра Троицка Виноградова задержали утром 13 декабря 2023 года полицейские. Также задержали владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова и Спиридонова. Как предполагает следствие, Виноградов-мэр получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. Тренажер градоначальнику передал Спиридонов. За взятку бизнесмену помогли с разрешением на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. Обоих Виноградовых арестовали на время расследования.

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По дороге в Челябинск этой ночью пропал бизнесмен Борис Спиридонов, который по версии следствия был посредником при передаче взятки мэру Троицка Александру Виноградову, находящемуся сейчас в СИЗО. Жена пропавшего бизнесмена утверждает, что ее мужу накануне угрожали. «На днях у мужа был конфликт. Ему угрожали, чтобы он подписал документ о расширении площади застройки», — сообщила супруга Спиридонова изданию 74.ру. По словам жены бизнесмена, муж выехал из Троицка в Челябинск вчера вечером, но спустя полчаса позвонил и сказал, что его преследует черный джип. Номер машины он не смог рассмотреть из-за ярких фар. До Челябинска на встречу Спиридонов так и не доехал. Мэра Троицка Виноградова задержали утром 13 декабря 2023 года полицейские. Также задержали владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова и Спиридонова. Как предполагает следствие, Виноградов-мэр получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. Тренажер градоначальнику передал Спиридонов. За взятку бизнесмену помогли с разрешением на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. Обоих Виноградовых арестовали на время расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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