По уголовному делу мэра Троицка задержан еще один фигурант. Фото

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По версии следствия, Спиридонов был посредником по передаче взятки мэру Троицка Фото:
новость из сюжета
Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

В Троицке (Челябинская область) 13 декабря вслед за мэром Александром Виноградовым и предпринимателем Дмитрием Виноградовым задержан местный житель Борис Спиридонов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«По версии следствия, именно Спиридонов был посредником по передаче взятки мэру Александру Виноградову в конце марта 2020 года от владельца местной сети „Копеечка“ Дмитрия Виноградова. Мэр получил беговую дорожку Premier 4T Prof стоимостью в 126 тысяч рублей», — рассказал источник.

Мэр, по версии следствия, помог Дмитрию Виноградову получить разрешение на эксплуатацию здания магазина сети «Копеечка» в Троицке на улице Дерибаса. В пресс-службе следственного управления СКР по региону данных фигурантов уголовных дел не называют. По официальным данным возбуждены три уголовных дела — по статье 290 (получение взятки), статье 291 (дача взятки) и статье 291.1 (посредничество при передаче взятке). По данным URA.RU, фигурантом первого дела является мэр Виноградов, второго дела — бизнесмен Дмитрий Виноградов, третьего — Спиридонов.

Про Спиридонова известно, что он привлекался за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Пана расстреляли из травматического пистолета в ноябре 2011 года. С ранениями в голову он был госпитализирован, и медикам удалось спасти ему жизнь. В 2012 году были задержаны два исполнителя покушения — Борис Спиридонов и Дмитрий Овсянников. Чуть позже был задержан организатор — Сергей Меркулов. Всех трое были осуждены и получили разные сроки заключения. Спиридонова приговорили к четырем годам общего режима.

Мэр Виноградов был задержан утром 13 декабря. В администрации города прошли обыски. Уже после того как градоначальника увезли на допрос, пресс-служба мэрии Троицка выступила со специальным заявлением. Задержание мэра назвали местью со стороны силовиков.

Ранее Виноградов уже привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий, но был полностью оправдан. Глава города даже подал в суд, требуя компенсации за незаконное уголовное преследование. В мэрии подчеркнули, что ее сотрудники максимально содействуют правоохранительным органам для объективного расследования.

Кадры с задержанием Спиридонова появились в городских соцсетях
Кадры с задержанием Спиридонова появились в городских соцсетях
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В Троицке (Челябинская область) 13 декабря вслед за мэром Александром Виноградовым и предпринимателем Дмитрием Виноградовым задержан местный житель Борис Спиридонов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «По версии следствия, именно Спиридонов был посредником по передаче взятки мэру Александру Виноградову в конце марта 2020 года от владельца местной сети „Копеечка“ Дмитрия Виноградова. Мэр получил беговую дорожку Premier 4T Prof стоимостью в 126 тысяч рублей», — рассказал источник. Мэр, по версии следствия, помог Дмитрию Виноградову получить разрешение на эксплуатацию здания магазина сети «Копеечка» в Троицке на улице Дерибаса. В пресс-службе следственного управления СКР по региону данных фигурантов уголовных дел не называют. По официальным данным возбуждены три уголовных дела — по статье 290 (получение взятки), статье 291 (дача взятки) и статье 291.1 (посредничество при передаче взятке). По данным URA.RU, фигурантом первого дела является мэр Виноградов, второго дела — бизнесмен Дмитрий Виноградов, третьего — Спиридонов. Про Спиридонова известно, что он привлекался за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Пана расстреляли из травматического пистолета в ноябре 2011 года. С ранениями в голову он был госпитализирован, и медикам удалось спасти ему жизнь. В 2012 году были задержаны два исполнителя покушения — Борис Спиридонов и Дмитрий Овсянников. Чуть позже был задержан организатор — Сергей Меркулов. Всех трое были осуждены и получили разные сроки заключения. Спиридонова приговорили к четырем годам общего режима. Мэр Виноградов был задержан утром 13 декабря. В администрации города прошли обыски. Уже после того как градоначальника увезли на допрос, пресс-служба мэрии Троицка выступила со специальным заявлением. Задержание мэра назвали местью со стороны силовиков. Ранее Виноградов уже привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий, но был полностью оправдан. Глава города даже подал в суд, требуя компенсации за незаконное уголовное преследование. В мэрии подчеркнули, что ее сотрудники максимально содействуют правоохранительным органам для объективного расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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