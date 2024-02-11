В Госдуме объяснили, почему нашумевший проект Минобороны о мобилизации был удален

Член комитета Госдумы Федоров: проект МО о мобилизации отправлен на доработку

11 февраля 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Документ о повышении предельного возраста контрактников отправлен на доработку, отметил Евгений Федоров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Нашумевший законопроект о повышении предельного возраста службы для военных контрактников в период мобилизации был удален с сайта правовых актов, так как документ нуждается в доработке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров. «Я думаю, что это [удаление документа] связано с работой с законопроектом. На официальном портале формируется уже официальный текст. Если он нуждается в дополнениях, в корректировках, вызванных, допустим, позицией министерства, советом депутатов Госдумы, которые могут, соответственно, давать предложения по тексту. Он [проект] изымается, дорабатывается, и потом опять будет предложен для обсуждения», — отметил Евгений Федоров. Он также рассказал журналисту агентства, что изначально законопроект разрабатывался в связи с тем, что контрактники, которые сейчас уже достигли предельного возраста, не хотят уходить с военной службы. Именно поэтому документ и разрабатывается с целью решения данной проблемы. «Если законопроект будет принят, он позволит поднять предельный возраст, и солдаты продолжат службу по контракту. Законопроект, в принципе, полезный», — подчеркнул полковник запаса. Изначально на сайте правовых актов был опубликован документ Минобороны РФ о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации. Предполагается, что возраст может быть продлен до 70 лет для высших офицеров и до 65 для остальных солдат, проходящих службу по контракту. В настоящий момент документ законопроекта удален с сайта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нашумевший законопроект о повышении предельного возраста службы для военных контрактников в период мобилизации был удален с сайта правовых актов, так как документ нуждается в доработке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров. «Я думаю, что это [удаление документа] связано с работой с законопроектом. На официальном портале формируется уже официальный текст. Если он нуждается в дополнениях, в корректировках, вызванных, допустим, позицией министерства, советом депутатов Госдумы, которые могут, соответственно, давать предложения по тексту. Он [проект] изымается, дорабатывается, и потом опять будет предложен для обсуждения», — отметил Евгений Федоров. Он также рассказал журналисту агентства, что изначально законопроект разрабатывался в связи с тем, что контрактники, которые сейчас уже достигли предельного возраста, не хотят уходить с военной службы. Именно поэтому документ и разрабатывается с целью решения данной проблемы. «Если законопроект будет принят, он позволит поднять предельный возраст, и солдаты продолжат службу по контракту. Законопроект, в принципе, полезный», — подчеркнул полковник запаса. Изначально на сайте правовых актов был опубликован документ Минобороны РФ о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации. Предполагается, что возраст может быть продлен до 70 лет для высших офицеров и до 65 для остальных солдат, проходящих службу по контракту. В настоящий момент документ законопроекта удален с сайта.