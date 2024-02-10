Посредник в передаче взятки мэру Троицка найден убитым

Подозреваемый в убийстве челябинского бизнесмена Спиридонова задержан

В СК пока воздерживаются от комментариев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Предприниматель Борис Спиридонов, предполагаемый посредник в передаче взятки мэру Троицка Челябинской области Александру Виноградову, найден убитым. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По версии следствия Спиридонов был посредником при передаче взятки градоначальнику.

«Спиридонов найден убитым. По подозрению в убийстве уже есть задержанный», — рассказал источник. В пресс-службе следственного управления СКР URA.RU сообщили, что уточнят информацию.

Ранее жена бизнесмена выступила с обращением. Она заявила, что ее муж 10 февраля выехал их Троицка в Челябинск и пропал. По словам супруги, мужу угрожали. От него подписал документ о расширении площади застройки. Спиридонов успел сообщить жене, что его преследует черный джип и больше на связь не выходил. До Челябинска он не доехал.

Про Спиридонова известно, что он привлекался за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Пана расстреляли из травматического пистолета в ноябре 2011 года. Медикам удалось спасти ему жизнь. Через год задержали двух исполнителей покушения, Бориса Спиридонова и Дмитрия Овсянникова, а чуть позже задержали организатора — Сергея Меркулова. Всех троих судили. Спиридонова приговорили к четырем годам общего режима.

По версии следствия именно Спиридонов отвез мэру Виноградову беговую дорожку, которую оценивают, как взятку градоначальнику от коммерсанта Дмитрия Виноградова, однофамильца главы города. Спиридонов дал показания на коммерсанта и мэра, его не стали брать под стражу. Оба Виноградова находятся в СИЗО.