Bloomberg раскрыл, зачем Зеленский обновил состав генштаба ВСУ и назначил Сырского

Bloomberg: Зеленский сменил состав генштаба ВСУ ради динамики в конфликте с РФ
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Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. stock, зеленский владимир, stock, Павлюк Александр
Владимир Зеленский (справа) устроил кадровые перестановки на фоне провала украинского наступления Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом, чтобы оживить динамику конфликта с РФ после провального контрнаступления Киева. Об этом написали в издании Bloomberg.

«Зеленский объявил о новом составе высшего командования, расширив военную перестройку, начатую на прошлой неделе, в попытке придать импульс конфликту, который скоро вступит в третий год», — говорится в материале. Уточняется, что реформы были проведены на фоне неудачного украинского контрнаступа, в ходе которого ВСУ так и не прорвались через оборону РФ.

Ранее с должности главкома ВСУ был уволен Валерий Залужный, а на его место назначили Сырского. Также новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Кроме того, недавно Зеленский назвал новый состав украинского генштаба. Командующими стали генералы Алексей Шевченко, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый.

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Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом, чтобы оживить динамику конфликта с РФ после провального контрнаступления Киева. Об этом написали в издании Bloomberg. «Зеленский объявил о новом составе высшего командования, расширив военную перестройку, начатую на прошлой неделе, в попытке придать импульс конфликту, который скоро вступит в третий год», — говорится в материале. Уточняется, что реформы были проведены на фоне неудачного украинского контрнаступа, в ходе которого ВСУ так и не прорвались через оборону РФ. Ранее с должности главкома ВСУ был уволен Валерий Залужный, а на его место назначили Сырского. Также новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Кроме того, недавно Зеленский назвал новый состав украинского генштаба. Командующими стали генералы Алексей Шевченко, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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