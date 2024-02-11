Bloomberg раскрыл, зачем Зеленский обновил состав генштаба ВСУ и назначил Сырского

Bloomberg: Зеленский сменил состав генштаба ВСУ ради динамики в конфликте с РФ

11 февраля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (справа) устроил кадровые перестановки на фоне провала украинского наступления Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом, чтобы оживить динамику конфликта с РФ после провального контрнаступления Киева. Об этом написали в издании Bloomberg. «Зеленский объявил о новом составе высшего командования, расширив военную перестройку, начатую на прошлой неделе, в попытке придать импульс конфликту, который скоро вступит в третий год», — говорится в материале. Уточняется, что реформы были проведены на фоне неудачного украинского контрнаступа, в ходе которого ВСУ так и не прорвались через оборону РФ. Ранее с должности главкома ВСУ был уволен Валерий Залужный, а на его место назначили Сырского. Также новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Кроме того, недавно Зеленский назвал новый состав украинского генштаба. Командующими стали генералы Алексей Шевченко, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый.

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом, чтобы оживить динамику конфликта с РФ после провального контрнаступления Киева. Об этом написали в издании Bloomberg. «Зеленский объявил о новом составе высшего командования, расширив военную перестройку, начатую на прошлой неделе, в попытке придать импульс конфликту, который скоро вступит в третий год», — говорится в материале. Уточняется, что реформы были проведены на фоне неудачного украинского контрнаступа, в ходе которого ВСУ так и не прорвались через оборону РФ. Ранее с должности главкома ВСУ был уволен Валерий Залужный, а на его место назначили Сырского. Также новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Кроме того, недавно Зеленский назвал новый состав украинского генштаба. Командующими стали генералы Алексей Шевченко, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый.