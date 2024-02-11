Зеленский поменял состав высшего командования ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский произвел ряд перестановок в высшем командовании ВСУ. Соответствующие указы опубликованы на его официальном сайте.
Генерал-лейтенант Александр Павлюк занял место главы Сухопутных войск. Командующим объединенными силами вместо Сергея Наева назначен генерал Юрий Содоль, следует из документов, размещенных на официальном сайте Зеленского. Место главы десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского занял генерал Игорь Скибюк. Командиром сил территориальной обороны стал военный Игорь Плахута.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, бывшего замминистра обороны Украины. Он пережил массовое увольнение в Минобороны и сотрудничал с НАТО.
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