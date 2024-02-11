Shot: в артвойска на СВО приняли кошку Багиру для борьбы с БПЛА. Видео

11 февраля 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Артиллеристы ВС РФ используют кошку для отслеживания украинских дронов, сообщает Shot Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из артиллерийских войск приняли «на службу» черную кошку по кличке Багира. Животное отслеживает перемещение вражеских беспилотников и дает понять бойцам, если дроны подлетают близко. Об этом сообщает Shot. «Что там, Багира? Нормально все? За беспилотниками наблюдаешь, чисто там?» — спрашивают артиллеристы свою питомицу. Соответствующие кадры публикуют авторы telegram-канала. По словам самих солдат, у кошки отличный нюх на дроны противника. Багира своим поведением дает понять солдатам, что украински дроны близко. Кошка следит за БПЛА с высоты, сидя на дереве. В прошлом году сообщалось, что у российских военных одного из подразделений в зоне СВО появился собственный талисман. Это гусь по кличке Валера. Солдаты рассказали, что птица ежедневно несла службу в карауле вместе со всеми.

Российские солдаты из артиллерийских войск приняли «на службу» черную кошку по кличке Багира. Животное отслеживает перемещение вражеских беспилотников и дает понять бойцам, если дроны подлетают близко. Об этом сообщает Shot. «Что там, Багира? Нормально все? За беспилотниками наблюдаешь, чисто там?» — спрашивают артиллеристы свою питомицу. Соответствующие кадры публикуют авторы telegram-канала. По словам самих солдат, у кошки отличный нюх на дроны противника. Багира своим поведением дает понять солдатам, что украински дроны близко. Кошка следит за БПЛА с высоты, сидя на дереве. В прошлом году сообщалось, что у российских военных одного из подразделений в зоне СВО появился собственный талисман. Это гусь по кличке Валера. Солдаты рассказали, что птица ежедневно несла службу в карауле вместе со всеми.