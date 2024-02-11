Российские солдаты из артиллерийских войск приняли «на службу» черную кошку по кличке Багира. Животное отслеживает перемещение вражеских беспилотников и дает понять бойцам, если дроны подлетают близко. Об этом сообщает Shot.
«Что там, Багира? Нормально все? За беспилотниками наблюдаешь, чисто там?» — спрашивают артиллеристы свою питомицу. Соответствующие кадры публикуют авторы telegram-канала. По словам самих солдат, у кошки отличный нюх на дроны противника. Багира своим поведением дает понять солдатам, что украински дроны близко. Кошка следит за БПЛА с высоты, сидя на дереве.
В прошлом году сообщалось, что у российских военных одного из подразделений в зоне СВО появился собственный талисман. Это гусь по кличке Валера. Солдаты рассказали, что птица ежедневно несла службу в карауле вместе со всеми.
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