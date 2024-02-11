Shot: в артвойска на СВО приняли кошку Багиру для борьбы с БПЛА. Видео

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Разное. Курган, окно в подвал, черные кошки
Артиллеристы ВС РФ используют кошку для отслеживания украинских дронов, сообщает Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из артиллерийских войск приняли «на службу» черную кошку по кличке Багира. Животное отслеживает перемещение вражеских беспилотников и дает понять бойцам, если дроны подлетают близко. Об этом сообщает Shot.

«Что там, Багира? Нормально все? За беспилотниками наблюдаешь, чисто там?» — спрашивают артиллеристы свою питомицу. Соответствующие кадры публикуют авторы telegram-канала. По словам самих солдат, у кошки отличный нюх на дроны противника. Багира своим поведением дает понять солдатам, что украински дроны близко. Кошка следит за БПЛА с высоты, сидя на дереве.

В прошлом году сообщалось, что у российских военных одного из подразделений в зоне СВО появился собственный талисман. Это гусь по кличке Валера. Солдаты рассказали, что птица ежедневно несла службу в карауле вместе со всеми.

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Российские солдаты из артиллерийских войск приняли «на службу» черную кошку по кличке Багира. Животное отслеживает перемещение вражеских беспилотников и дает понять бойцам, если дроны подлетают близко. Об этом сообщает Shot. «Что там, Багира? Нормально все? За беспилотниками наблюдаешь, чисто там?» — спрашивают артиллеристы свою питомицу. Соответствующие кадры публикуют авторы telegram-канала. По словам самих солдат, у кошки отличный нюх на дроны противника. Багира своим поведением дает понять солдатам, что украински дроны близко. Кошка следит за БПЛА с высоты, сидя на дереве. В прошлом году сообщалось, что у российских военных одного из подразделений в зоне СВО появился собственный талисман. Это гусь по кличке Валера. Солдаты рассказали, что птица ежедневно несла службу в карауле вместе со всеми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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