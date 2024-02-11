Al Mayadeen: число погибших в результате ударов по Рафаху выросло до 100

12 февраля 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ бомбит дома в Рафахе, который находится вблизи границы с Египтом Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по Рафаху (сектор Газа). Число погибших возросло до 100. Об это сообщает телеканал Al Mayadeen. «Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100, более 230 человек ранены», — говорится в материале . Большинство пострадавших во время бомбардировки — женщины и дети. ВВС Израиля совершили более 50 налетов на город. Ранее местные СМИ сообщали, что ЦАХАЛ наносит удары по жилым домам в Рафахе. Под обстрел также попали мечети, где, как утверждается, находится большое число беженцев, передает МК.RU . Еще поступали сообщения о бомбардировках зданий вблизи медицинского центра «Аль-Амаль» и штаб-квартиры организации. Об операции предупреждал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Указание готовиться к боям в Рафахе, который находится вблизи границы с Египтом, было дано 8 февраля. При этом в Белом доме призывали ЦАХАЛ снизить интенсивность боев в анклаве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по Рафаху (сектор Газа). Число погибших возросло до 100. Об это сообщает телеканал Al Mayadeen. «Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100, более 230 человек ранены», — говорится в материале. Большинство пострадавших во время бомбардировки — женщины и дети. ВВС Израиля совершили более 50 налетов на город. Ранее местные СМИ сообщали, что ЦАХАЛ наносит удары по жилым домам в Рафахе. Под обстрел также попали мечети, где, как утверждается, находится большое число беженцев, передает МК.RU. Еще поступали сообщения о бомбардировках зданий вблизи медицинского центра «Аль-Амаль» и штаб-квартиры организации. Об операции предупреждал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Указание готовиться к боям в Рафахе, который находится вблизи границы с Египтом, было дано 8 февраля. При этом в Белом доме призывали ЦАХАЛ снизить интенсивность боев в анклаве.