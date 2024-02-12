На трассе Сургут — Салехард в ДТП погибла женщина

На трассе произошла авария из двух машин
На 227-м километре трассы Сургут — Салехард в ДТП с двумя транспортными средствами погибла женщина. Об этом сообщили в соцсетях.
«За прошедшие сутки оперативные службы выезжали на одно ДТП. На трассе Сургут — Салехард 11 февраля в 16:40 произошло ДТП с участием двух автомобилей — SEAT Leon и грузовика Freightliner», — написали в telegram «ЧС NSK». В результате происшествия погиб водитель автомобиля SEAT Leon — женщина 1964 года рождения.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается.
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