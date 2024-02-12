Происшествия На трассе Сургут — Салехард в ДТП погибла женщина 12 февраля 2024 в 08:00 Размер текста - 17 + На трассе произошла авария из двух машин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На 227-м километре трассы Сургут — Салехард в ДТП с двумя транспортными средствами погибла женщина. Об этом сообщили в соцсетях. «За прошедшие сутки оперативные службы выезжали на одно ДТП. На трассе Сургут — Салехард 11 февраля в 16:40 произошло ДТП с участием двух автомобилей — SEAT Leon и грузовика Freightliner», — написали в telegram «ЧС NSK». В результате происшествия погиб водитель автомобиля SEAT Leon — женщина 1964 года рождения. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается. На 227-м километре трассы Сургут — Салехард в ДТП с двумя транспортными средствами погибла женщина. Об этом сообщили в соцсетях. «За прошедшие сутки оперативные службы выезжали на одно ДТП. На трассе Сургут — Салехард 11 февраля в 16:40 произошло ДТП с участием двух автомобилей — SEAT Leon и грузовика Freightliner», — написали в telegram «ЧС NSK». В результате происшествия погиб водитель автомобиля SEAT Leon — женщина 1964 года рождения. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям