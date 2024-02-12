На трассе Сургут — Салехард в ДТП погибла женщина

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Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
На трассе произошла авария из двух машин Фото:

На 227-м километре трассы Сургут — Салехард в ДТП с двумя транспортными средствами погибла женщина. Об этом сообщили в соцсетях.

«За прошедшие сутки оперативные службы выезжали на одно ДТП. На трассе Сургут — Салехард 11 февраля в 16:40 произошло ДТП с участием двух автомобилей — SEAT Leon и грузовика Freightliner», — написали в telegram «ЧС NSK». В результате происшествия погиб водитель автомобиля SEAT Leon — женщина 1964 года рождения.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается.

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На 227-м километре трассы Сургут — Салехард в ДТП с двумя транспортными средствами погибла женщина. Об этом сообщили в соцсетях. «За прошедшие сутки оперативные службы выезжали на одно ДТП. На трассе Сургут — Салехард 11 февраля в 16:40 произошло ДТП с участием двух автомобилей — SEAT Leon и грузовика Freightliner», — написали в telegram «ЧС NSK». В результате происшествия погиб водитель автомобиля SEAT Leon — женщина 1964 года рождения. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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