В США раскрыли, как Зеленский подставил себя, уволив Залужного

WSJ: замена Залужного сделает Зеленского ответственным за неудачи на поле боя

12 февраля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Зеленский взял на себя ответственность за все неудачи ВСУ, пишет газета Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить главкомом ВСУ Александра Сырского и обновить состав генштаба возложит на украинского главу всю ответственность за неудачи на поле боя. Новый главнокомандующий будет тесно привязывать Зеленского к решениям на фронте, заявил независимый украинский политолог Николай Давыдюк. «Теперь Зеленский взял на себя ответственность за все — как политическую, так и военную сторону», — передает The Wall Street Journal слова Давыдюка. По мнению аналитика, нынешний главком ВСУ Александр Сырский будет «более тесно привязывать» украинского главу к решениям, которые нужно будет принимать на поле боя. Именно это возложит на Зеленского ответственность за неудачи своей армии. Ранее глава Украины уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Сырского. Новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Позже Bloomberg сообщил, что Зеленский назначил Сырского главкомом армии и обновил состав генштаба, чтобы оживить динамику конфликта с Россией после провала контрнаступления.

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить главкомом ВСУ Александра Сырского и обновить состав генштаба возложит на украинского главу всю ответственность за неудачи на поле боя. Новый главнокомандующий будет тесно привязывать Зеленского к решениям на фронте, заявил независимый украинский политолог Николай Давыдюк. «Теперь Зеленский взял на себя ответственность за все — как политическую, так и военную сторону», — передает The Wall Street Journal слова Давыдюка. По мнению аналитика, нынешний главком ВСУ Александр Сырский будет «более тесно привязывать» украинского главу к решениям, которые нужно будет принимать на поле боя. Именно это возложит на Зеленского ответственность за неудачи своей армии. Ранее глава Украины уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Сырского. Новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Позже Bloomberg сообщил, что Зеленский назначил Сырского главкомом армии и обновил состав генштаба, чтобы оживить динамику конфликта с Россией после провала контрнаступления.