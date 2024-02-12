В США раскрыли, как Зеленский подставил себя, уволив Залужного

WSJ: замена Залужного сделает Зеленского ответственным за неудачи на поле боя
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Зеленский взял на себя ответственность за все неудачи ВСУ, пишет газета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить главкомом ВСУ Александра Сырского и обновить состав генштаба возложит на украинского главу всю ответственность за неудачи на поле боя. Новый главнокомандующий будет тесно привязывать Зеленского к решениям на фронте, заявил независимый украинский политолог Николай Давыдюк.

«Теперь Зеленский взял на себя ответственность за все — как политическую, так и военную сторону», — передает The Wall Street Journal слова Давыдюка. По мнению аналитика, нынешний главком ВСУ Александр Сырский будет «более тесно привязывать» украинского главу к решениям, которые нужно будет принимать на поле боя. Именно это возложит на Зеленского ответственность за неудачи своей армии.

Ранее глава Украины уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Сырского. Новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Позже Bloomberg сообщил, что Зеленский назначил Сырского главкомом армии и обновил состав генштаба, чтобы оживить динамику конфликта с Россией после провала контрнаступления.

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Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить главкомом ВСУ Александра Сырского и обновить состав генштаба возложит на украинского главу всю ответственность за неудачи на поле боя. Новый главнокомандующий будет тесно привязывать Зеленского к решениям на фронте, заявил независимый украинский политолог Николай Давыдюк. «Теперь Зеленский взял на себя ответственность за все — как политическую, так и военную сторону», — передает The Wall Street Journal слова Давыдюка. По мнению аналитика, нынешний главком ВСУ Александр Сырский будет «более тесно привязывать» украинского главу к решениям, которые нужно будет принимать на поле боя. Именно это возложит на Зеленского ответственность за неудачи своей армии. Ранее глава Украины уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Сырского. Новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Позже Bloomberg сообщил, что Зеленский назначил Сырского главкомом армии и обновил состав генштаба, чтобы оживить динамику конфликта с Россией после провала контрнаступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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