МИД РФ готовит новые рекомендации для выезжающих за рубеж россиян

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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы, пассажиры
Идут работы по обновлению рекомендаций для туристов из России, рассказал Алексей Климов Фото:

Готовятся новые рекомендации для россиян, которые выезжают в недружественные страны. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — рассказал Алексей Климов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что под дискриминацию чаще всего попадают россияне, которые находятся в странах Прибалтики.

До этого в МИД призвали россиян к осторожности при посещении западных стран. В ведомстве отметили, что гражданам надо понимать все риски такого визита. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.

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Готовятся новые рекомендации для россиян, которые выезжают в недружественные страны. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. «В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — рассказал Алексей Климов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что под дискриминацию чаще всего попадают россияне, которые находятся в странах Прибалтики. До этого в МИД призвали россиян к осторожности при посещении западных стран. В ведомстве отметили, что гражданам надо понимать все риски такого визита. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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