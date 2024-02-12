МИД РФ готовит новые рекомендации для выезжающих за рубеж россиян

12 февраля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Идут работы по обновлению рекомендаций для туристов из России, рассказал Алексей Климов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Готовятся новые рекомендации для россиян, которые выезжают в недружественные страны. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. «В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — рассказал Алексей Климов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что под дискриминацию чаще всего попадают россияне, которые находятся в странах Прибалтики. До этого в МИД призвали россиян к осторожности при посещении западных стран. В ведомстве отметили, что гражданам надо понимать все риски такого визита. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.

Готовятся новые рекомендации для россиян, которые выезжают в недружественные страны. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. «В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — рассказал Алексей Климов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что под дискриминацию чаще всего попадают россияне, которые находятся в странах Прибалтики. До этого в МИД призвали россиян к осторожности при посещении западных стран. В ведомстве отметили, что гражданам надо понимать все риски такого визита. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.