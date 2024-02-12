МИД РФ готовит новые рекомендации для выезжающих за рубеж россиян

Готовятся новые рекомендации для россиян, которые выезжают в недружественные страны. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — рассказал Алексей Климов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что под дискриминацию чаще всего попадают россияне, которые находятся в странах Прибалтики.
До этого в МИД призвали россиян к осторожности при посещении западных стран. В ведомстве отметили, что гражданам надо понимать все риски такого визита. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.
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