12 апреля 2023

МИД РФ дал совет уезжающим из страны россиянам

Захарова: россиянам нужно быть осторожными во время поездок в недружественные страны
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова призвала россиян соблюдать осторожность при посещении недружественных стран Фото:

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные страны. Об этом во время еженедельного брифинга сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

«МИД России имеет все основания рекомендовать общественному обществу повышенной осторожности при планировании предстоящих событий, особенно в недружественных странах», — заявила Захарова. Она отметила, что американские власти развернули настоящую охоту за россиянами, проживающими или временно находящимися в США и третьих странах.

Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют депортировать русскоговорящих жителей в случае не сдачи ими экзамена по знанию латышского языка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала эту ситуацию изуверской и заявила, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.

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Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные страны. Об этом во время еженедельного брифинга сообщила представитель ведомства Мария Захарова. «МИД России имеет все основания рекомендовать общественному обществу повышенной осторожности при планировании предстоящих событий, особенно в недружественных странах», — заявила Захарова. Она отметила, что американские власти развернули настоящую охоту за россиянами, проживающими или временно находящимися в США и третьих странах. Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют депортировать русскоговорящих жителей в случае не сдачи ими экзамена по знанию латышского языка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала эту ситуацию изуверской и заявила, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.
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