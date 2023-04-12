МИД РФ дал совет уезжающим из страны россиянам

Захарова: россиянам нужно быть осторожными во время поездок в недружественные страны

12 апреля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Захарова призвала россиян соблюдать осторожность при посещении недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные страны. Об этом во время еженедельного брифинга сообщила представитель ведомства Мария Захарова. «МИД России имеет все основания рекомендовать общественному обществу повышенной осторожности при планировании предстоящих событий, особенно в недружественных странах», — заявила Захарова. Она отметила, что американские власти развернули настоящую охоту за россиянами, проживающими или временно находящимися в США и третьих странах. Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют депортировать русскоговорящих жителей в случае не сдачи ими экзамена по знанию латышского языка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала эту ситуацию изуверской и заявила, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные страны. Об этом во время еженедельного брифинга сообщила представитель ведомства Мария Захарова. «МИД России имеет все основания рекомендовать общественному обществу повышенной осторожности при планировании предстоящих событий, особенно в недружественных странах», — заявила Захарова. Она отметила, что американские власти развернули настоящую охоту за россиянами, проживающими или временно находящимися в США и третьих странах. Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют депортировать русскоговорящих жителей в случае не сдачи ими экзамена по знанию латышского языка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала эту ситуацию изуверской и заявила, что Россия не оставит своих соотечественников в беде.