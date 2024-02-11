Убийство посредника в даче взятки мэру Троицка оказалось инсценировкой

12 февраля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

О готовящемся покушении на Бориса Спиридонова стало известно заранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Убийство предпринимателя из Троицка (Челябинская область) Бориса Спиридонова, фигурирующего в деле главы города Александра Виноградова, оказалось инсценировкой. В социальных сетях супруга Спиридонова написала, что он жив. «Боря жив! Душегубы оценили его жизнь в 6 млн рублей и довели свои намерения до конца. Было очень страшно, так как меня не поставили в известность о проведении данных мероприятий, и я все события переживала всерьез», — написала на своей странице в «ВКонтакте» Евгения Спиридонова. По данным URA.RU, силовикам стало известно о готовящемся покушении на Спиридонова. Они провели спецоперацию по его предотвращению. За руль автомобиля бизнесмена сел другой человек. Киллер не знал о подмене и попался. Скрыться ему не удалось. Он был оперативно задержан. Сейчас выясняют организатора убийства. Ранее жена Спиридонова написала в социальных сетях, что ее супруг 10 февраля выехал их Троицка в Челябинск и пропал. Он лишь успел сообщить ей, что его преследует черный джип. Связь с ним оборвалась. После распространилась информация, что Спиридонов был найден убитым. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет позднее. Жена Бориса Спиридонова сообщила, что он жив Фото: Страница Евгении Спиридоновой в «ВКонтакте» https://vk.com/spiridonovvvva?w=wall267597647_1185%2Fall&z=photo267597647_457255803%2Falbum267597647_00%2Frev

Убийство предпринимателя из Троицка (Челябинская область) Бориса Спиридонова, фигурирующего в деле главы города Александра Виноградова, оказалось инсценировкой. В социальных сетях супруга Спиридонова написала, что он жив. «Боря жив! Душегубы оценили его жизнь в 6 млн рублей и довели свои намерения до конца. Было очень страшно, так как меня не поставили в известность о проведении данных мероприятий, и я все события переживала всерьез», — написала на своей странице в «ВКонтакте» Евгения Спиридонова. По данным URA.RU, силовикам стало известно о готовящемся покушении на Спиридонова. Они провели спецоперацию по его предотвращению. За руль автомобиля бизнесмена сел другой человек. Киллер не знал о подмене и попался. Скрыться ему не удалось. Он был оперативно задержан. Сейчас выясняют организатора убийства. Ранее жена Спиридонова написала в социальных сетях, что ее супруг 10 февраля выехал их Троицка в Челябинск и пропал. Он лишь успел сообщить ей, что его преследует черный джип. Связь с ним оборвалась. После распространилась информация, что Спиридонов был найден убитым. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет позднее.