11 февраля 2024

Убийство посредника в даче взятки мэру Троицка оказалось инсценировкой

© Служба новостей «URA.RU»
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О готовящемся покушении на Бориса Спиридонова стало известно заранее Фото:
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Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Убийство предпринимателя из Троицка (Челябинская область) Бориса Спиридонова, фигурирующего в деле главы города Александра Виноградова, оказалось инсценировкой. В социальных сетях супруга Спиридонова написала, что он жив.

«Боря жив! Душегубы оценили его жизнь в 6 млн рублей и довели свои намерения до конца. Было очень страшно, так как меня не поставили в известность о проведении данных мероприятий, и я все события переживала всерьез», — написала на своей странице в «ВКонтакте» Евгения Спиридонова.

По данным URA.RU, силовикам стало известно о готовящемся покушении на Спиридонова. Они провели спецоперацию по его предотвращению. За руль автомобиля бизнесмена сел другой человек. Киллер не знал о подмене и попался. Скрыться ему не удалось. Он был оперативно задержан. Сейчас выясняют организатора убийства.

Ранее жена Спиридонова написала в социальных сетях, что ее супруг 10 февраля выехал их Троицка в Челябинск и пропал. Он лишь успел сообщить ей, что его преследует черный джип. Связь с ним оборвалась. После распространилась информация, что Спиридонов был найден убитым.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет позднее.

Жена Бориса Спиридонова сообщила, что он жив
Жена Бориса Спиридонова сообщила, что он жив
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Убийство предпринимателя из Троицка (Челябинская область) Бориса Спиридонова, фигурирующего в деле главы города Александра Виноградова, оказалось инсценировкой. В социальных сетях супруга Спиридонова написала, что он жив. «Боря жив! Душегубы оценили его жизнь в 6 млн рублей и довели свои намерения до конца. Было очень страшно, так как меня не поставили в известность о проведении данных мероприятий, и я все события переживала всерьез», — написала на своей странице в «ВКонтакте» Евгения Спиридонова. По данным URA.RU, силовикам стало известно о готовящемся покушении на Спиридонова. Они провели спецоперацию по его предотвращению. За руль автомобиля бизнесмена сел другой человек. Киллер не знал о подмене и попался. Скрыться ему не удалось. Он был оперативно задержан. Сейчас выясняют организатора убийства. Ранее жена Спиридонова написала в социальных сетях, что ее супруг 10 февраля выехал их Троицка в Челябинск и пропал. Он лишь успел сообщить ей, что его преследует черный джип. Связь с ним оборвалась. После распространилась информация, что Спиридонов был найден убитым. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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