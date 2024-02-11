В Свердловской области наградят бригаду мусоровоза, спасшую людей из пожара. Фото

12 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Бригада мусоровоза оказалась возле горящего дома и решила проверить, нет ли кого внутри (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли из горящего дома в свердловском селе Ильинском трех человек, наградят — им выпишут премию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Руководство премирует водителя мусоровоза, водителя-стажера и грузчика, которые спасли ребенка, его дядю и дедушку из пожара в селе Ильинском под Богдановичем. Водителя спецтехники, который заметил горящий дом, зовут Сергей Сергеев. В его бригаду входят водитель-стажер Михаил Квашнин, который устроился две недели назад, и грузчик Игорь Трещев», — рассказали в компании. В день трагедии бригада мусоровоза двигалась по привычному маршруту. В одном из домов они увидели возгорание, решили проверить, нет ли там людей, нашли трех человек и помогли им выбраться. Еще один ребенок — трехлетний мальчик — погиб. По словам героев, спасти его не удалось, так как дом к тому моменты уже был полностью охвачен огнем. Сами мужчины себя героями не считают Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направлено на экспертизу. Михаил Квашнин — водитель-стажер Фото: «Спецавтобаза» Сергей Сергеев — водитель мусоровоза Фото: «Спецавтобаза» Грузчик Игорь Трещев Фото: «Спецавтобаза»

Сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли из горящего дома в свердловском селе Ильинском трех человек, наградят — им выпишут премию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Руководство премирует водителя мусоровоза, водителя-стажера и грузчика, которые спасли ребенка, его дядю и дедушку из пожара в селе Ильинском под Богдановичем. Водителя спецтехники, который заметил горящий дом, зовут Сергей Сергеев. В его бригаду входят водитель-стажер Михаил Квашнин, который устроился две недели назад, и грузчик Игорь Трещев», — рассказали в компании. В день трагедии бригада мусоровоза двигалась по привычному маршруту. В одном из домов они увидели возгорание, решили проверить, нет ли там людей, нашли трех человек и помогли им выбраться. Еще один ребенок — трехлетний мальчик — погиб. По словам героев, спасти его не удалось, так как дом к тому моменты уже был полностью охвачен огнем. Сами мужчины себя героями не считают Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направлено на экспертизу.