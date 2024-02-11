11 февраля 2024

В Свердловской области наградят бригаду мусоровоза, спасшую людей из пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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МУП Спецавтобаза. Екатеринбург, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, вывоз тбо, мусорная реформа, муп спецавтобаза
Бригада мусоровоза оказалась возле горящего дома и решила проверить, нет ли кого внутри (архивное фото) Фото:

Сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли из горящего дома в свердловском селе Ильинском трех человек, наградят — им выпишут премию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Руководство премирует водителя мусоровоза, водителя-стажера и грузчика, которые спасли ребенка, его дядю и дедушку из пожара в селе Ильинском под Богдановичем. Водителя спецтехники, который заметил горящий дом, зовут Сергей Сергеев. В его бригаду входят водитель-стажер Михаил Квашнин, который устроился две недели назад, и грузчик Игорь Трещев», — рассказали в компании.

В день трагедии бригада мусоровоза двигалась по привычному маршруту. В одном из домов они увидели возгорание, решили проверить, нет ли там людей, нашли трех человек и помогли им выбраться. Еще один ребенок — трехлетний мальчик — погиб. По словам героев, спасти его не удалось, так как дом к тому моменты уже был полностью охвачен огнем. Сами мужчины себя героями не считают

Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направлено на экспертизу.

Михаил Квашнин — водитель-стажер
Михаил Квашнин — водитель-стажер
Фото:
Сергей Сергеев — водитель мусоровоза
Сергей Сергеев — водитель мусоровоза
Фото:
Грузчик Игорь Трещев
Грузчик Игорь Трещев
Фото:

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Сотрудников «Спецавтобазы», которые спасли из горящего дома в свердловском селе Ильинском трех человек, наградят — им выпишут премию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Руководство премирует водителя мусоровоза, водителя-стажера и грузчика, которые спасли ребенка, его дядю и дедушку из пожара в селе Ильинском под Богдановичем. Водителя спецтехники, который заметил горящий дом, зовут Сергей Сергеев. В его бригаду входят водитель-стажер Михаил Квашнин, который устроился две недели назад, и грузчик Игорь Трещев», — рассказали в компании. В день трагедии бригада мусоровоза двигалась по привычному маршруту. В одном из домов они увидели возгорание, решили проверить, нет ли там людей, нашли трех человек и помогли им выбраться. Еще один ребенок — трехлетний мальчик — погиб. По словам героев, спасти его не удалось, так как дом к тому моменты уже был полностью охвачен огнем. Сами мужчины себя героями не считают Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направлено на экспертизу.
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