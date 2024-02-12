В Копейске под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома

Крыша дома обрушилась под тяжестью снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) под тяжестью снега обрушилась крыша над двумя подъездами жилого дома в поселке Бажово. Об этом 12 февраля на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по ЖКХ Игорь Фролов.

«В доме 22 по улице Пузанова произошло частичное обрушение кровли над двумя подъездами. Информация была передана управляющей компании „Копижилбыт“. Представители компании приступили к работе. Кровля будет восстановлена», — сообщил Фролов.

Мэр Андрей Фалейчик поручил разобраться в причинах чрезвычайного происшествия и сделать выводы. Также он дал команду завершить работы по восстановлению кровли в максимально возможные сроки.

Согласно данным 2ГИС, двухэтажный дом по улице Пузанова, 22, имеет пять подъездов. Дом 1958 года постройки не газифирован и находится на окраине поселка Бажово.

Зима 2024 года выдалась снежной, в результате чего случилось уже несколько инцидентов, когда крыши не выдерживали тяжести снега. Только из Челябинска вывезено уже более миллиона кубометров снега.