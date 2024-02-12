В Копейске под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома

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Крыша дома обрушилась под тяжестью снега Фото:

В Копейске (Челябинская область) под тяжестью снега обрушилась крыша над двумя подъездами жилого дома в поселке Бажово. Об этом 12 февраля на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по ЖКХ Игорь Фролов.

«В доме 22 по улице Пузанова произошло частичное обрушение кровли над двумя подъездами. Информация была передана управляющей компании „Копижилбыт“. Представители компании приступили к работе. Кровля будет восстановлена», — сообщил Фролов.

Мэр Андрей Фалейчик поручил разобраться в причинах чрезвычайного происшествия и сделать выводы. Также он дал команду завершить работы по восстановлению кровли в максимально возможные сроки.

Согласно данным 2ГИС, двухэтажный дом по улице Пузанова, 22, имеет пять подъездов. Дом 1958 года постройки не газифирован и находится на окраине поселка Бажово.

Зима 2024 года выдалась снежной, в результате чего случилось уже несколько инцидентов, когда крыши не выдерживали тяжести снега. Только из Челябинска вывезено уже более миллиона кубометров снега.

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В Копейске (Челябинская область) под тяжестью снега обрушилась крыша над двумя подъездами жилого дома в поселке Бажово. Об этом 12 февраля на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по ЖКХ Игорь Фролов. «В доме 22 по улице Пузанова произошло частичное обрушение кровли над двумя подъездами. Информация была передана управляющей компании „Копижилбыт“. Представители компании приступили к работе. Кровля будет восстановлена», — сообщил Фролов. Мэр Андрей Фалейчик поручил разобраться в причинах чрезвычайного происшествия и сделать выводы. Также он дал команду завершить работы по восстановлению кровли в максимально возможные сроки. Согласно данным 2ГИС, двухэтажный дом по улице Пузанова, 22, имеет пять подъездов. Дом 1958 года постройки не газифирован и находится на окраине поселка Бажово. Зима 2024 года выдалась снежной, в результате чего случилось уже несколько инцидентов, когда крыши не выдерживали тяжести снега. Только из Челябинска вывезено уже более миллиона кубометров снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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