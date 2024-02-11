Бывший главный юрист мэрии Кургана переехала работать на Чукотку

12 февраля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Людмила Богданова стала заместителем замгубернатора Каргаполова на Чукотке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший начальник правового управления администрации Кургана Людмила Богданова заняла пост заместителя первого замгубернатора Чукотского автономного округа Павла Каргополова, который ранее работал первым заммэра Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Экс-чиновники Кургана продолжают перебираться работать на Чукотку. Людмила Богданова заняла пост заместителя замгубернатора Чукотки Каргаполова. Она уже до этого заявляла о своих намерениях уехать работать в другой регион», — отмечает инсайдер. По словам источников, Богданова приступила к работе на новом месте 5 февраля. Связаться с самой Богдановой URA.RU не удалось. В распоряжении редакции не оказалось ее номера телефона. Экс-заммэра Каргаполов вместе с действующим губернатором Чукотки Владислава Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Кузнецова назначили на пост губернатора 16 марта.

Бывший начальник правового управления администрации Кургана Людмила Богданова заняла пост заместителя первого замгубернатора Чукотского автономного округа Павла Каргополова, который ранее работал первым заммэра Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Экс-чиновники Кургана продолжают перебираться работать на Чукотку. Людмила Богданова заняла пост заместителя замгубернатора Чукотки Каргаполова. Она уже до этого заявляла о своих намерениях уехать работать в другой регион», — отмечает инсайдер. По словам источников, Богданова приступила к работе на новом месте 5 февраля. Связаться с самой Богдановой URA.RU не удалось. В распоряжении редакции не оказалось ее номера телефона. Экс-заммэра Каргаполов вместе с действующим губернатором Чукотки Владислава Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Кузнецова назначили на пост губернатора 16 марта.