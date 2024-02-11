11 февраля 2024

Бывший главный юрист мэрии Кургана переехала работать на Чукотку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Награждение чиновников. Курган, чиновница, кресло, женская сумка
Людмила Богданова стала заместителем замгубернатора Каргаполова на Чукотке Фото:

Бывший начальник правового управления администрации Кургана Людмила Богданова заняла пост заместителя первого замгубернатора Чукотского автономного округа Павла Каргополова, который ранее работал первым заммэра Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«Экс-чиновники Кургана продолжают перебираться работать на Чукотку. Людмила Богданова заняла пост заместителя замгубернатора Чукотки Каргаполова. Она уже до этого заявляла о своих намерениях уехать работать в другой регион», — отмечает инсайдер. По словам источников, Богданова приступила к работе на новом месте 5 февраля.

Связаться с самой Богдановой URA.RU не удалось. В распоряжении редакции не оказалось ее номера телефона.

Экс-заммэра Каргаполов вместе с действующим губернатором Чукотки Владислава Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Кузнецова назначили на пост губернатора 16 марта.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший начальник правового управления администрации Кургана Людмила Богданова заняла пост заместителя первого замгубернатора Чукотского автономного округа Павла Каргополова, который ранее работал первым заммэра Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Экс-чиновники Кургана продолжают перебираться работать на Чукотку. Людмила Богданова заняла пост заместителя замгубернатора Чукотки Каргаполова. Она уже до этого заявляла о своих намерениях уехать работать в другой регион», — отмечает инсайдер. По словам источников, Богданова приступила к работе на новом месте 5 февраля. Связаться с самой Богдановой URA.RU не удалось. В распоряжении редакции не оказалось ее номера телефона. Экс-заммэра Каргаполов вместе с действующим губернатором Чукотки Владислава Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов был помощником губернатора Вадима Шумкова. Кузнецова назначили на пост губернатора 16 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...