Мишустин утвердил в Тюмени и ХМАО стратегические транспортные хабы

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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Перечень транспортных объектов утвержден в 23регионах РФ Фото:

Правительство РФ утвердило в Тюмени и ХМАО стратегические транспортные хабы для бесперебойного снабжения Крайнего Севера. Распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, указано на сайте правительства России.

«Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Утвержден перечень объектов, которые составят опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза», — сказано на сайте.

Северный завоз — это комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера. Для реализации необходим перечень стратегических автодорог, аэропортов, железнодорожных станций, морских и речных портов. В указанный регистр вошли объекты из 23 регионов страны, в том числе, Тюмени и ХМАО. Из югорских объектов в него попали железнодорожные станции Приобье, Сургут и Сургут-Порт. В Тюменской области — автомобильные дороги Юган — Вагай и Тобольск — Вагай, а также железнодорожные станции Тобольск-Порт, Тобольск, в ЯНАО — станция Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в районе речного порта появится новый логистический центр. Депутаты согласовали городским властям выделение земельного участка под строительство.

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Правительство РФ утвердило в Тюмени и ХМАО стратегические транспортные хабы для бесперебойного снабжения Крайнего Севера. Распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, указано на сайте правительства России. «Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Утвержден перечень объектов, которые составят опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза», — сказано на сайте. Северный завоз — это комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера. Для реализации необходим перечень стратегических автодорог, аэропортов, железнодорожных станций, морских и речных портов. В указанный регистр вошли объекты из 23 регионов страны, в том числе, Тюмени и ХМАО. Из югорских объектов в него попали железнодорожные станции Приобье, Сургут и Сургут-Порт. В Тюменской области — автомобильные дороги Юган — Вагай и Тобольск — Вагай, а также железнодорожные станции Тобольск-Порт, Тобольск, в ЯНАО — станция Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в районе речного порта появится новый логистический центр. Депутаты согласовали городским властям выделение земельного участка под строительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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