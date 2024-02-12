Мишустин утвердил в Тюмени и ХМАО стратегические транспортные хабы

12 февраля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Перечень транспортных объектов утвержден в 23регионах РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ утвердило в Тюмени и ХМАО стратегические транспортные хабы для бесперебойного снабжения Крайнего Севера. Распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, указано на сайте правительства России. «Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Утвержден перечень объектов, которые составят опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза», — сказано на сайте. Северный завоз — это комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера. Для реализации необходим перечень стратегических автодорог, аэропортов, железнодорожных станций, морских и речных портов. В указанный регистр вошли объекты из 23 регионов страны, в том числе, Тюмени и ХМАО. Из югорских объектов в него попали железнодорожные станции Приобье, Сургут и Сургут-Порт. В Тюменской области — автомобильные дороги Юган — Вагай и Тобольск — Вагай, а также железнодорожные станции Тобольск-Порт, Тобольск, в ЯНАО — станция Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в районе речного порта появится новый логистический центр. Депутаты согласовали городским властям выделение земельного участка под строительство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ утвердило в Тюмени и ХМАО стратегические транспортные хабы для бесперебойного снабжения Крайнего Севера. Распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, указано на сайте правительства России. «Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Утвержден перечень объектов, которые составят опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза», — сказано на сайте. Северный завоз — это комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера. Для реализации необходим перечень стратегических автодорог, аэропортов, железнодорожных станций, морских и речных портов. В указанный регистр вошли объекты из 23 регионов страны, в том числе, Тюмени и ХМАО. Из югорских объектов в него попали железнодорожные станции Приобье, Сургут и Сургут-Порт. В Тюменской области — автомобильные дороги Юган — Вагай и Тобольск — Вагай, а также железнодорожные станции Тобольск-Порт, Тобольск, в ЯНАО — станция Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в районе речного порта появится новый логистический центр. Депутаты согласовали городским властям выделение земельного участка под строительство.