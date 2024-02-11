На «Уралвагонзаводе» сдают ПЦР-тесты на фоне слухов о визите Путина

12 февраля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Тестирование касается сотрудников, которые в предполагаемый день визита будут на заводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») сдают ПЦР-тесты — на фоне слухов о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии. «Тестирование проходят те, кто будет на сменах в день приезда главы государства. Также всех предупредили, что в связи с требованиями по безопасности рабочих попросят не покидать свои места», — поделился собеседник агентства. Сотрудники УВЗ, добавил он, между собой также обсуждают, какие цеха может посетить российский лидер — якобы это будут цех по сборке танков №130 и механосборочный цех №115. В пресс-службу УВЗ направлен вопрос по теме, ответ ожидается. О том, что Путин может приехать в Нижний Тагил, URA.RU сообщало еще в конце января. 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию в ожидании встречи с президентом. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки (в частности, Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М) и БМП.

Сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») сдают ПЦР-тесты — на фоне слухов о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии. «Тестирование проходят те, кто будет на сменах в день приезда главы государства. Также всех предупредили, что в связи с требованиями по безопасности рабочих попросят не покидать свои места», — поделился собеседник агентства. Сотрудники УВЗ, добавил он, между собой также обсуждают, какие цеха может посетить российский лидер — якобы это будут цех по сборке танков №130 и механосборочный цех №115. В пресс-службу УВЗ направлен вопрос по теме, ответ ожидается. О том, что Путин может приехать в Нижний Тагил, URA.RU сообщало еще в конце января. 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию в ожидании встречи с президентом. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки (в частности, Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М) и БМП.