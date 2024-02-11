11 февраля 2024

На «Уралвагонзаводе» сдают ПЦР-тесты на фоне слухов о визите Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
Тестирование касается сотрудников, которые в предполагаемый день визита будут на заводе Фото:

Сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») сдают ПЦР-тесты — на фоне слухов о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии.

«Тестирование проходят те, кто будет на сменах в день приезда главы государства. Также всех предупредили, что в связи с требованиями по безопасности рабочих попросят не покидать свои места», — поделился собеседник агентства.

Сотрудники УВЗ, добавил он, между собой также обсуждают, какие цеха может посетить российский лидер — якобы это будут цех по сборке танков №130 и механосборочный цех №115. В пресс-службу УВЗ направлен вопрос по теме, ответ ожидается.

О том, что Путин может приехать в Нижний Тагил, URA.RU сообщало еще в конце января. 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию в ожидании встречи с президентом.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки (в частности, Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М) и БМП.

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Сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») сдают ПЦР-тесты — на фоне слухов о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии. «Тестирование проходят те, кто будет на сменах в день приезда главы государства. Также всех предупредили, что в связи с требованиями по безопасности рабочих попросят не покидать свои места», — поделился собеседник агентства. Сотрудники УВЗ, добавил он, между собой также обсуждают, какие цеха может посетить российский лидер — якобы это будут цех по сборке танков №130 и механосборочный цех №115. В пресс-службу УВЗ направлен вопрос по теме, ответ ожидается. О том, что Путин может приехать в Нижний Тагил, URA.RU сообщало еще в конце января. 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию в ожидании встречи с президентом. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки (в частности, Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М) и БМП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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