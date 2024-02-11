На «Уралвагонзаводе» сдают ПЦР-тесты на фоне слухов о визите Путина

Сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») сдают ПЦР-тесты — на фоне слухов о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии.
«Тестирование проходят те, кто будет на сменах в день приезда главы государства. Также всех предупредили, что в связи с требованиями по безопасности рабочих попросят не покидать свои места», — поделился собеседник агентства.
Сотрудники УВЗ, добавил он, между собой также обсуждают, какие цеха может посетить российский лидер — якобы это будут цех по сборке танков №130 и механосборочный цех №115. В пресс-службу УВЗ направлен вопрос по теме, ответ ожидается.
О том, что Путин может приехать в Нижний Тагил, URA.RU сообщало еще в конце января. 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию в ожидании встречи с президентом.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки (в частности, Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М) и БМП.
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