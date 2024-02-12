Алена Водонаева призвала Ксению Собчак не прикидываться идиоткой

12 февраля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Водонаева считает, что присутствие Собчак в деле «Ростеха» повиляло на запрашиваемый срок для подсудимых Фото: Штерн Эдуард © URA.RU Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева обратилась к журналистке Ксении Собчак с просьбой «не прикидываться идиоткой» и признаться в причастности к делу о вымогательстве денег у главы «Ростеха». В своем telegram-канале телеведущая также обвинила Ксению Собчак в бездействии по отношению к фигурантам дела. «Ксения Собчак, а можно не прикидываться идиоткой? Проблема в том, что из-за Вас, из-за Вашего почему-то незримого присутствия в деле о вымогательстве 11 млн у главы „Ростеха“, из-за того, что это „Ваши“ люди — Суханов, Романовский и Бигаев, они никак не могут считаться обычными. Может, хоть после приговора вы расскажете, что именно вы сделали, чтобы освободить их, и почему не сделали того, чтоб они действительно вышли на свободу?» — написала Алена Водонаева в своем telegram-канале. На прошедшем заседании суда 8 февраля прокурор запросил от 7,5 года для фигурантов дела о вымогательстве 11 млн у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Подсудимых Кирилла Суханова, Арина Романовского и Тамерлана Бигаева задержали в октябре 2022 года по обвинению в информационном рэкете. Алена Водонаева неоднократно напоминала Ксении Собчак об ее причастности к этому делу.

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева обратилась к журналистке Ксении Собчак с просьбой «не прикидываться идиоткой» и признаться в причастности к делу о вымогательстве денег у главы «Ростеха». В своем telegram-канале телеведущая также обвинила Ксению Собчак в бездействии по отношению к фигурантам дела. «Ксения Собчак, а можно не прикидываться идиоткой? Проблема в том, что из-за Вас, из-за Вашего почему-то незримого присутствия в деле о вымогательстве 11 млн у главы „Ростеха“, из-за того, что это „Ваши“ люди — Суханов, Романовский и Бигаев, они никак не могут считаться обычными. Может, хоть после приговора вы расскажете, что именно вы сделали, чтобы освободить их, и почему не сделали того, чтоб они действительно вышли на свободу?» — написала Алена Водонаева в своем telegram-канале. На прошедшем заседании суда 8 февраля прокурор запросил от 7,5 года для фигурантов дела о вымогательстве 11 млн у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Подсудимых Кирилла Суханова, Арина Романовского и Тамерлана Бигаева задержали в октябре 2022 года по обвинению в информационном рэкете. Алена Водонаева неоднократно напоминала Ксении Собчак об ее причастности к этому делу.