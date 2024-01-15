Алена Водонаева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве денег у главы «Ростеха»

16 января 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Алена Водонаева считает, что журналист Ксения Собчак причастна к делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Фото: соцсети Алены Водонаевой Блогер из Тюмени Алена Водонаева обвинила журналистку Ксению Собчак в причастности к вымогательству 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом она написала в своем telegram-канале Voda. «Коммерческий директор Ксении Собчак работал с ней 10 лет. Это доверенное лицо, работающее только по ее указке. Он и занимался финансами. А парни Тамик и Ариан [Тамерлан Бигаев и Ариан Романовский] — попали под раздачу после того, как Ксения Собчак благополучно вернулась в Россию. Обыски у нее дома и бегство через границу все помнят. Тамик проработал на Ксению три недели. Он работал из дома, Ксению за это время даже не успел увидеть. Через три недели его задержали и он с октября 2022 года сидит на Бутырке», — написала Водонаева в своем telegram-канале. В telegram-канале Алены Водонаевой выложены видеокадры из Хамовнического суда, в котором 15 января прошло заседание по указанному уголовному делу. Ранее URA.RU писало, что адвокат подследственного Ариана Романовского также считает Ксению Собчак причастной к вымогательству. Фигурантов уголовного дела «Ростеха» Романовского, Бигаева и Суханова задержали в октябре 2022 года, обвинив в информационном рэкете.

Блогер из Тюмени Алена Водонаева обвинила журналистку Ксению Собчак в причастности к вымогательству 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом она написала в своем telegram-канале Voda. «Коммерческий директор Ксении Собчак работал с ней 10 лет. Это доверенное лицо, работающее только по ее указке. Он и занимался финансами. А парни Тамик и Ариан [Тамерлан Бигаев и Ариан Романовский] — попали под раздачу после того, как Ксения Собчак благополучно вернулась в Россию. Обыски у нее дома и бегство через границу все помнят. Тамик проработал на Ксению три недели. Он работал из дома, Ксению за это время даже не успел увидеть. Через три недели его задержали и он с октября 2022 года сидит на Бутырке», — написала Водонаева в своем telegram-канале. В telegram-канале Алены Водонаевой выложены видеокадры из Хамовнического суда, в котором 15 января прошло заседание по указанному уголовному делу. Ранее URA.RU писало, что адвокат подследственного Ариана Романовского также считает Ксению Собчак причастной к вымогательству. Фигурантов уголовного дела «Ростеха» Романовского, Бигаева и Суханова задержали в октябре 2022 года, обвинив в информационном рэкете.