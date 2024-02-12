Политика Власть Путин не будет поздравлять президента Финляндии Стубба с избранием Песков пояснил, почему Путин не будет поздравлять нового президента Финляндии 12 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + В Кремле объяснили, почему Путин не будет поздравлять нового президента Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле дали понять, что президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять избранного президента Финляндии Александра Стубба с победой на выборах. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «Финляндия — одна из недружественных России стран». «В настоящий момент Финляндия относится к недружественным России странам. Она полностью присоединилась к санкциям. Сами заявления нового президента носят весьма и весьма недружественный характер», — пояснил Песков. Новость по теме Чем известен новый президент Финляндии, и почему он ненавидит Россию В Финляндии завершились президентские выборы. Новым руководителем страны стал бывший премьер-министр Александр Стубб. Ранее он заявлял, что не планирует развивать отношения с Россией. В Кремле дали понять, что президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять избранного президента Финляндии Александра Стубба с победой на выборах. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «Финляндия — одна из недружественных России стран». «В настоящий момент Финляндия относится к недружественным России странам. Она полностью присоединилась к санкциям. Сами заявления нового президента носят весьма и весьма недружественный характер», — пояснил Песков. В Финляндии завершились президентские выборы. Новым руководителем страны стал бывший премьер-министр Александр Стубб. Ранее он заявлял, что не планирует развивать отношения с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям