Путин не будет поздравлять президента Финляндии Стубба с избранием

В Кремле дали понять, что президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять избранного президента Финляндии Александра Стубба с победой на выборах. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «Финляндия — одна из недружественных России стран».
«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным России странам. Она полностью присоединилась к санкциям. Сами заявления нового президента носят весьма и весьма недружественный характер», — пояснил Песков.
В Финляндии завершились президентские выборы. Новым руководителем страны стал бывший премьер-министр Александр Стубб. Ранее он заявлял, что не планирует развивать отношения с Россией.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.