Путин не будет поздравлять президента Финляндии Стубба с избранием

Песков пояснил, почему Путин не будет поздравлять нового президента Финляндии
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле объяснили, почему Путин не будет поздравлять нового президента Финляндии Фото:

В Кремле дали понять, что президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять избранного президента Финляндии Александра Стубба с победой на выборах. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «Финляндия — одна из недружественных России стран».

«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным России странам. Она полностью присоединилась к санкциям. Сами заявления нового президента носят весьма и весьма недружественный характер», — пояснил Песков.

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В Кремле дали понять, что президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять избранного президента Финляндии Александра Стубба с победой на выборах. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «Финляндия — одна из недружественных России стран». «В настоящий момент Финляндия относится к недружественным России странам. Она полностью присоединилась к санкциям. Сами заявления нового президента носят весьма и весьма недружественный характер», — пояснил Песков. В Финляндии завершились президентские выборы. Новым руководителем страны стал бывший премьер-министр Александр Стубб. Ранее он заявлял, что не планирует развивать отношения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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