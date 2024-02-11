Джульетта ждет писем от влюбленных жителей Ямала

«Почта России» обещает жителям ЯНАО отправить послания героине Шекспира. Письмо можно оформить в любом потовом отделении. Адресат — клуб Джульетты в Вероне, который ежегодно принимает письма от влюбленных со всего мира, сообщили URA.RU в почтовом ведомстве.
«Почта России доставит послания в Верону. Письмо за границу можно оформить в любом почтовом отделении, правильно заполнив адресные данные и оплатив стоимость пересылки международного письма. Письма следует адресовать на адрес Клуба Джульетты: JULIET CLUB, Vicolo Santa Cecilia 9, 37121, Verona — Italy. Стоимость международного письма весом до 20 граммов составит 54 рубля», — говорится в сообщении.
Поток писем от влюбленных со всего мира в адрес Джульетты в Вероне, где проживала знаменитая шекспировская героиня, всегда увеличивается к Дню святого Валентина. Если отправитель указал обратный адрес, он может ожидать ответа — письма или открытки.
Участвовать в акции «Письмо к Джульетте» может любой житель региона. По данным «Почты России», в прошлом году жители ЯНАО получили более 270 000 международных писем.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО назвали самые необычные направления, куда ямальцы отправляют посылки. Самые экзотические страны — это Сингапур, Чили и Кувейт.
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