15 января 2024

В ЯНАО назвали самые необычные направления, куда ямальцы отправляют посылки

«Почта России»: определились самые экзотические страны для отправлений из ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, аэропорт кольцово, посылки, грузоперевозки, грузовой терминал
За 2023 год из ЯНАО было отправлено более 2000 посылок Фото:

Самые экзотические страны, куда жители ЯНАО отправляют посылки — это Сингапур, Чили и Кувейт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России».

«Рейтинг самых редких возглавляют десять международных направлений, куда жители ЯНАО в течение 2023 года отправили лишь по одной посылке. Среди них: Греция, Кипр, Кувейт, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Словакия, Шри Ланка, Хорватия и Чили», — привели данные в компании.

В пресс-службе также рассказали о самых легких и самых тяжелых посылках из ЯНАО. «Самые легкие отправления улетели в Чили и Кувейт. Их вес варьировался от 54 до 270 грамм, а самые тяжелые — в Хорватию и Кипр, их вес был от четырех до девяти килограмм», — отметили в почте.

Всего за 2023 год ямальцы отправили за границу более 2000 посылок. Самыми популярными странами стали Беларусь, Китай и Казахстан.

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Самые экзотические страны, куда жители ЯНАО отправляют посылки — это Сингапур, Чили и Кувейт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «Рейтинг самых редких возглавляют десять международных направлений, куда жители ЯНАО в течение 2023 года отправили лишь по одной посылке. Среди них: Греция, Кипр, Кувейт, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Словакия, Шри Ланка, Хорватия и Чили», — привели данные в компании. В пресс-службе также рассказали о самых легких и самых тяжелых посылках из ЯНАО. «Самые легкие отправления улетели в Чили и Кувейт. Их вес варьировался от 54 до 270 грамм, а самые тяжелые — в Хорватию и Кипр, их вес был от четырех до девяти килограмм», — отметили в почте. Всего за 2023 год ямальцы отправили за границу более 2000 посылок. Самыми популярными странами стали Беларусь, Китай и Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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