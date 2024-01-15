В ЯНАО назвали самые необычные направления, куда ямальцы отправляют посылки

Самые экзотические страны, куда жители ЯНАО отправляют посылки — это Сингапур, Чили и Кувейт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России».
«Рейтинг самых редких возглавляют десять международных направлений, куда жители ЯНАО в течение 2023 года отправили лишь по одной посылке. Среди них: Греция, Кипр, Кувейт, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Словакия, Шри Ланка, Хорватия и Чили», — привели данные в компании.
В пресс-службе также рассказали о самых легких и самых тяжелых посылках из ЯНАО. «Самые легкие отправления улетели в Чили и Кувейт. Их вес варьировался от 54 до 270 грамм, а самые тяжелые — в Хорватию и Кипр, их вес был от четырех до девяти килограмм», — отметили в почте.
Всего за 2023 год ямальцы отправили за границу более 2000 посылок. Самыми популярными странами стали Беларусь, Китай и Казахстан.
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