В ЯНАО назвали самые необычные направления, куда ямальцы отправляют посылки

«Почта России»: определились самые экзотические страны для отправлений из ЯНАО

16 января 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

За 2023 год из ЯНАО было отправлено более 2000 посылок Фото: Анна Майорова © URA.RU Самые экзотические страны, куда жители ЯНАО отправляют посылки — это Сингапур, Чили и Кувейт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «Рейтинг самых редких возглавляют десять международных направлений, куда жители ЯНАО в течение 2023 года отправили лишь по одной посылке. Среди них: Греция, Кипр, Кувейт, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Словакия, Шри Ланка, Хорватия и Чили», — привели данные в компании. В пресс-службе также рассказали о самых легких и самых тяжелых посылках из ЯНАО. «Самые легкие отправления улетели в Чили и Кувейт. Их вес варьировался от 54 до 270 грамм, а самые тяжелые — в Хорватию и Кипр, их вес был от четырех до девяти килограмм», — отметили в почте. Всего за 2023 год ямальцы отправили за границу более 2000 посылок. Самыми популярными странами стали Беларусь, Китай и Казахстан.

Самые экзотические страны, куда жители ЯНАО отправляют посылки — это Сингапур, Чили и Кувейт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «Рейтинг самых редких возглавляют десять международных направлений, куда жители ЯНАО в течение 2023 года отправили лишь по одной посылке. Среди них: Греция, Кипр, Кувейт, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Словакия, Шри Ланка, Хорватия и Чили», — привели данные в компании. В пресс-службе также рассказали о самых легких и самых тяжелых посылках из ЯНАО. «Самые легкие отправления улетели в Чили и Кувейт. Их вес варьировался от 54 до 270 грамм, а самые тяжелые — в Хорватию и Кипр, их вес был от четырех до девяти килограмм», — отметили в почте. Всего за 2023 год ямальцы отправили за границу более 2000 посылок. Самыми популярными странами стали Беларусь, Китай и Казахстан.