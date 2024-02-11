В тюменском селе введут карантин

12 февраля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Опасный вирус обнаружили в образце материала, взятой у лисицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюменской области в селе Бушуево с 12 февраля вводят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Опасный вирус обнаружили в образце материала, взятой у лисицы. «В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы <…> подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области с 12 февраля», — указано в telegram-канале управления. Планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства уже приняты. Ранее URA.RU писало, что карантин по бешенству с 5 февраля также вводили в деревнях Малиновка и Головина. Опасный вирус обнаружили в пробах, взятых у енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы.

В Тюменской области в селе Бушуево с 12 февраля вводят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Опасный вирус обнаружили в образце материала, взятой у лисицы. «В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы <…> подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области с 12 февраля», — указано в telegram-канале управления. Планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства уже приняты. Ранее URA.RU писало, что карантин по бешенству с 5 февраля также вводили в деревнях Малиновка и Головина. Опасный вирус обнаружили в пробах, взятых у енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы.