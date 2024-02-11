11 февраля 2024

В тюменском селе введут карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, лиса, лисица, хищник
Опасный вирус обнаружили в образце материала, взятой у лисицы Фото:

В Тюменской области в селе Бушуево с 12 февраля вводят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Опасный вирус обнаружили в образце материала, взятой у лисицы.

«В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы <…> подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области с 12 февраля», — указано в telegram-канале управления. Планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства уже приняты.

Ранее URA.RU писало, что карантин по бешенству с 5 февраля также вводили в деревнях Малиновка и Головина. Опасный вирус обнаружили в пробах, взятых у енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в селе Бушуево с 12 февраля вводят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Опасный вирус обнаружили в образце материала, взятой у лисицы. «В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы <…> подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области с 12 февраля», — указано в telegram-канале управления. Планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства уже приняты. Ранее URA.RU писало, что карантин по бешенству с 5 февраля также вводили в деревнях Малиновка и Головина. Опасный вирус обнаружили в пробах, взятых у енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...