В тюменских деревнях нашли смертельно опасный вирус

В трех деревнях в Тюменской области нашли очаги бешенства

Работа над ликвидацией очагов болезни уже начата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Карантин по бешенству с 5 февраля готовятся объявить в деревнях Малиновка и Головина Тюменского района и селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии правительства области.

«На рассмотрение губернатора направлены постановления об установлении с 5 февраля карантина по бешенству на территории деревень Малиновка и Головина Тюменского района и села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа Тюменской области. Причиной стало обнаружение вируса в образцах, отобранных от животных», — сообщили в управлении.

Смертельный вирус нашли в лабораториях, изучая пробы, взятые у енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы. Как отметили в управлении, уже утверждены планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства.