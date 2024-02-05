В тюменских деревнях нашли смертельно опасный вирус

В трех деревнях в Тюменской области нашли очаги бешенства
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Работа над ликвидацией очагов болезни уже начата Фото:

Карантин по бешенству с 5 февраля готовятся объявить в деревнях Малиновка и Головина Тюменского района и селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии правительства области.

«На рассмотрение губернатора направлены постановления об установлении с 5 февраля карантина по бешенству на территории деревень Малиновка и Головина Тюменского района и села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа Тюменской области. Причиной стало обнаружение вируса в образцах, отобранных от животных», — сообщили в управлении.

Смертельный вирус нашли в лабораториях, изучая пробы, взятые у енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы. Как отметили в управлении, уже утверждены планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства.

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Карантин по бешенству с 5 февраля готовятся объявить в деревнях Малиновка и Головина Тюменского района и селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии правительства области. «На рассмотрение губернатора направлены постановления об установлении с 5 февраля карантина по бешенству на территории деревень Малиновка и Головина Тюменского района и села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа Тюменской области. Причиной стало обнаружение вируса в образцах, отобранных от животных», — сообщили в управлении. Смертельный вирус нашли в лабораториях, изучая пробы, взятые у енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы. Как отметили в управлении, уже утверждены планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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