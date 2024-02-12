Shot: Алена Водонаева расплакалась после вынесения приговора по делу «Ростеха»

Алена Водонаева, блогер и телеведущая из Тюмени отказалась комментировать приговор по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Как сообщает telegram-канал Shot, телеведущая вышла из зала суда в слезах.
«Заплаканная Алена Водонаева отказалась комментировать приговор коммерческому директору Собчак Кириллу Суханову и журналистам Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву. Из здания суда она вышла в слезах и не стала отвечать на вопросы журналистов, в том числе, почему Ксения Анатольевна сама не явилась на приговор», — передает канал.
Алена Водонаева освещала ход дела в своем telegram-канале, где в частности призывала Ксению Собчак признать вину в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха». Ранее URA.RU писало, что фигуранты дела признаны виновными и получили от семи лет лишения свободы.
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