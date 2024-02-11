Мэр Нового Уренгоя поблагодарил сотрудников аэропорта за исполнение мечты ребенка. Фото

Мальчик из Нового Уренгоя осуществил мечту побывать за штурвалом самолета

12 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Аэропорт Нового Уренгоя помог осуществить детскую мечту (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мальчик из Нового Уренгоя (ЯНАО) Федор Кузьменко исполнил свою мечту, посидев за штурвалом настоящего самолета. О желании побывать в кабине воздушного судна он писал в письме Деду Морозу. Благодарность сотрудникам аэропорта за реализацию желания юного новоуренгойца выразил глава города Андрей Воронов. «В сопровождении пилотов самолета Bombardier CRJ-200 мальчик поднялся на борт воздушного судна. Спасибо работникам новоурегойского аэропорта и авиакомпании „Ямал“ за то, что помогли осуществить детскую мечту», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. Глава Нового Уренгоя подчеркнул, что мальчик посидел на месте командира воздушного судна и узнал много нового об управлении самолетом, что повлияло на его решение стать пилотом в будущем. «Федор решил стать пилотом и связать свою жизнь с авиацией», — добавил Воронов. Мечту мальчика посидеть за штурвалом самолета исполнили сотрудники аэропорта и авиакомпании в Новом Уренгое Фото: telegram-канал главы Нового Уренгоя Андрея Воронова

Мальчик из Нового Уренгоя (ЯНАО) Федор Кузьменко исполнил свою мечту, посидев за штурвалом настоящего самолета. О желании побывать в кабине воздушного судна он писал в письме Деду Морозу. Благодарность сотрудникам аэропорта за реализацию желания юного новоуренгойца выразил глава города Андрей Воронов. «В сопровождении пилотов самолета Bombardier CRJ-200 мальчик поднялся на борт воздушного судна. Спасибо работникам новоурегойского аэропорта и авиакомпании „Ямал“ за то, что помогли осуществить детскую мечту», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. Глава Нового Уренгоя подчеркнул, что мальчик посидел на месте командира воздушного судна и узнал много нового об управлении самолетом, что повлияло на его решение стать пилотом в будущем. «Федор решил стать пилотом и связать свою жизнь с авиацией», — добавил Воронов.