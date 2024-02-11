11 февраля 2024

Мэр Нового Уренгоя поблагодарил сотрудников аэропорта за исполнение мечты ребенка. Фото

Мальчик из Нового Уренгоя осуществил мечту побывать за штурвалом самолета
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
Аэропорт Нового Уренгоя помог осуществить детскую мечту (архивное фото) Фото:

Мальчик из Нового Уренгоя (ЯНАО) Федор Кузьменко исполнил свою мечту, посидев за штурвалом настоящего самолета. О желании побывать в кабине воздушного судна он писал в письме Деду Морозу. Благодарность сотрудникам аэропорта за реализацию желания юного новоуренгойца выразил глава города Андрей Воронов.

«В сопровождении пилотов самолета Bombardier CRJ-200 мальчик поднялся на борт воздушного судна. Спасибо работникам новоурегойского аэропорта и авиакомпании „Ямал“ за то, что помогли осуществить детскую мечту», — рассказал в своем telegram-канале Воронов.

Глава Нового Уренгоя подчеркнул, что мальчик посидел на месте командира воздушного судна и узнал много нового об управлении самолетом, что повлияло на его решение стать пилотом в будущем. «Федор решил стать пилотом и связать свою жизнь с авиацией», — добавил Воронов.

Мечту мальчика посидеть за штурвалом самолета исполнили сотрудники аэропорта и авиакомпании в Новом Уренгое
Мечту мальчика посидеть за штурвалом самолета исполнили сотрудники аэропорта и авиакомпании в Новом Уренгое
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Мальчик из Нового Уренгоя (ЯНАО) Федор Кузьменко исполнил свою мечту, посидев за штурвалом настоящего самолета. О желании побывать в кабине воздушного судна он писал в письме Деду Морозу. Благодарность сотрудникам аэропорта за реализацию желания юного новоуренгойца выразил глава города Андрей Воронов. «В сопровождении пилотов самолета Bombardier CRJ-200 мальчик поднялся на борт воздушного судна. Спасибо работникам новоурегойского аэропорта и авиакомпании „Ямал“ за то, что помогли осуществить детскую мечту», — рассказал в своем telegram-канале Воронов. Глава Нового Уренгоя подчеркнул, что мальчик посидел на месте командира воздушного судна и узнал много нового об управлении самолетом, что повлияло на его решение стать пилотом в будущем. «Федор решил стать пилотом и связать свою жизнь с авиацией», — добавил Воронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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