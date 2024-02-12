Пермские власти раскрыли суммы компенсаций пострадавшим от пожара в Куеде

Пострадавшие от крупного пожара в Куеде получат от 300 до 500 тысяч рублей

12 февраля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Сумма компенсации будет зависеть от степени травм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода Пострадавшие от крупного пожара в Куеде (Пермский край) получат от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном минтруда и соцразвития. «Пострадавшие в результате пожара в Куединском округе получат единовременную материальную помощь. Им будет выплачено от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, семьи, получившие ущерб, получат по 100 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости», — сообщается на сайте министерства. Ранее оказать материальную поддержку пострадавшим распорядился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Пожар на газопроводе в Куеде произошел поздно вечером 8 февраля. Пламя перекинулось на близлежащие дома и постройки. Общая площадь пожара превысила 230 квадратных метров. Всего в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе, двое детей. Двух пациентов отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Пострадавшие от крупного пожара в Куеде (Пермский край) получат от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном минтруда и соцразвития. «Пострадавшие в результате пожара в Куединском округе получат единовременную материальную помощь. Им будет выплачено от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, семьи, получившие ущерб, получат по 100 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости», — сообщается на сайте министерства. Ранее оказать материальную поддержку пострадавшим распорядился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Пожар на газопроводе в Куеде произошел поздно вечером 8 февраля. Пламя перекинулось на близлежащие дома и постройки. Общая площадь пожара превысила 230 квадратных метров. Всего в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе, двое детей. Двух пациентов отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.