Пермские власти раскрыли суммы компенсаций пострадавшим от пожара в Куеде

Пострадавшие от крупного пожара в Куеде получат от 300 до 500 тысяч рублей
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Сумма компенсации будет зависеть от степени травм Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Пострадавшие от крупного пожара в Куеде (Пермский край) получат от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном минтруда и соцразвития.

«Пострадавшие в результате пожара в Куединском округе получат единовременную материальную помощь. Им будет выплачено от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, семьи, получившие ущерб, получат по 100 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости», — сообщается на сайте министерства.

Ранее оказать материальную поддержку пострадавшим распорядился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Пожар на газопроводе в Куеде произошел поздно вечером 8 февраля. Пламя перекинулось на близлежащие дома и постройки. Общая площадь пожара превысила 230 квадратных метров. Всего в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе, двое детей. Двух пациентов отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

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Пострадавшие от крупного пожара в Куеде (Пермский край) получат от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном минтруда и соцразвития. «Пострадавшие в результате пожара в Куединском округе получат единовременную материальную помощь. Им будет выплачено от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, семьи, получившие ущерб, получат по 100 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости», — сообщается на сайте министерства. Ранее оказать материальную поддержку пострадавшим распорядился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Пожар на газопроводе в Куеде произошел поздно вечером 8 февраля. Пламя перекинулось на близлежащие дома и постройки. Общая площадь пожара превысила 230 квадратных метров. Всего в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе, двое детей. Двух пациентов отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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