Врачи спасли тюменку, выжившую при взрыве газа в жилом доме

Врачи спасли жительницу Тобольска, которая получила ожоги 80% тела после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Взрыв газа произошел осенью в Тобольске в доме на Ремезова.
«Женщина получила сверхкритические ожоги, которые обычно приводят к смерти. <…> В течение трех недель пациентка получала комплексное лечение, прошла несколько этапов некрэктомии (удаление нежизнеспособных тканей). Площадь ран постепенно сократилась до 15%. Далее требовалась аутодермопластика (закрытие кожного дефекта лоскутом собственной кожи)», — приводит инфоцентр слова заведующего ожоговым отделением ОКБ №1 Александра Полякова.
Взрыв газа в жилом доме в Тобольске произошел 1 октября 2023 года. В квартире, где произошел хлопок, проживала мать с двумя детьми. В результате взрыва госпитализировали три человека. Мэр города Максим Афанасьев пообещал всем пострадавшим выплаты от правительства.
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