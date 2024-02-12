Врачи спасли тюменку, выжившую при взрыве газа в жилом доме

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Взрыв на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, строительный мусор, взрыв газа
Взрыв газа произошел осенью в Тобольске в доме на Ремезова Фото:

Врачи спасли жительницу Тобольска, которая получила ожоги 80% тела после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Взрыв газа произошел осенью в Тобольске в доме на Ремезова.

«Женщина получила сверхкритические ожоги, которые обычно приводят к смерти. <…> В течение трех недель пациентка получала комплексное лечение, прошла несколько этапов некрэктомии (удаление нежизнеспособных тканей). Площадь ран постепенно сократилась до 15%. Далее требовалась аутодермопластика (закрытие кожного дефекта лоскутом собственной кожи)», — приводит инфоцентр слова заведующего ожоговым отделением ОКБ №1 Александра Полякова.

Взрыв газа в жилом доме в Тобольске произошел 1 октября 2023 года. В квартире, где произошел хлопок, проживала мать с двумя детьми. В результате взрыва госпитализировали три человека. Мэр города Максим Афанасьев пообещал всем пострадавшим выплаты от правительства.

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Врачи спасли жительницу Тобольска, которая получила ожоги 80% тела после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Взрыв газа произошел осенью в Тобольске в доме на Ремезова. «Женщина получила сверхкритические ожоги, которые обычно приводят к смерти. <…> В течение трех недель пациентка получала комплексное лечение, прошла несколько этапов некрэктомии (удаление нежизнеспособных тканей). Площадь ран постепенно сократилась до 15%. Далее требовалась аутодермопластика (закрытие кожного дефекта лоскутом собственной кожи)», — приводит инфоцентр слова заведующего ожоговым отделением ОКБ №1 Александра Полякова. Взрыв газа в жилом доме в Тобольске произошел 1 октября 2023 года. В квартире, где произошел хлопок, проживала мать с двумя детьми. В результате взрыва госпитализировали три человека. Мэр города Максим Афанасьев пообещал всем пострадавшим выплаты от правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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