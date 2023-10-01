01 октября 2023
30 сентября 2023

Пострадавшие при пожаре в Тобольске получат выплаты от правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, частный сектор, последствие пожара, пожарные в касках
Взрыв газа в Тобольске в многоэтажке по улице Ремезова произошел вечером 1 октября (архивное фото) Фото:
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В жилом доме Тобольска взорвался газ

Жители Тобольска (Тюменская область), которые пострадали при время взрыве газа в жилом доме, получат от регионального правительства выплаты. Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

«Пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату необходимы паспорт и свидетельства рождения детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ. Если паспорт сгорел, сегодня в ДК „Синтез“ работают специалисты паспортного стола и фотограф, все отработают оперативно», — написал Афанасьев.

Также отмечается, что на месте происшествия работают специалисты МЧС, они оценивают угрозы и риски. В течение двух часов станет известно, в какие подъезды и квартиры дома появится доступ. Полиция дежурит возле многоэтажки, чтобы предотвратить мародерство. Для этого они также будут провожать тоболяков до квартир. Мэр добавил, что расселено 149 человек, 14 граждан ночью разметили в хостеле, их планируют перевести в гостиницу «Азимут» для дальнейшего проживания.

Взрыв газа в Тобольске в многоэтажке по улице Ремезова произошел вечером 1 октября. В квартире, где произошел хлопок, проживала мать с двумя детьми. В результате взрыва госпитализированы три человека. Следователи СК России по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

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Жители Тобольска (Тюменская область), которые пострадали при время взрыве газа в жилом доме, получат от регионального правительства выплаты. Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем telegram-канале. «Пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату необходимы паспорт и свидетельства рождения детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ. Если паспорт сгорел, сегодня в ДК „Синтез“ работают специалисты паспортного стола и фотограф, все отработают оперативно», — написал Афанасьев. Также отмечается, что на месте происшествия работают специалисты МЧС, они оценивают угрозы и риски. В течение двух часов станет известно, в какие подъезды и квартиры дома появится доступ. Полиция дежурит возле многоэтажки, чтобы предотвратить мародерство. Для этого они также будут провожать тоболяков до квартир. Мэр добавил, что расселено 149 человек, 14 граждан ночью разметили в хостеле, их планируют перевести в гостиницу «Азимут» для дальнейшего проживания. Взрыв газа в Тобольске в многоэтажке по улице Ремезова произошел вечером 1 октября. В квартире, где произошел хлопок, проживала мать с двумя детьми. В результате взрыва госпитализированы три человека. Следователи СК России по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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