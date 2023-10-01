Пострадавшие при пожаре в Тобольске получат выплаты от правительства

02 октября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Взрыв газа в Тобольске в многоэтажке по улице Ремезова произошел вечером 1 октября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Тобольска взорвался газ Жители Тобольска (Тюменская область), которые пострадали при время взрыве газа в жилом доме, получат от регионального правительства выплаты. Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем telegram-канале. «Пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату необходимы паспорт и свидетельства рождения детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ. Если паспорт сгорел, сегодня в ДК „Синтез“ работают специалисты паспортного стола и фотограф, все отработают оперативно», — написал Афанасьев. Также отмечается, что на месте происшествия работают специалисты МЧС, они оценивают угрозы и риски. В течение двух часов станет известно, в какие подъезды и квартиры дома появится доступ. Полиция дежурит возле многоэтажки, чтобы предотвратить мародерство. Для этого они также будут провожать тоболяков до квартир. Мэр добавил, что расселено 149 человек, 14 граждан ночью разметили в хостеле, их планируют перевести в гостиницу «Азимут» для дальнейшего проживания. Взрыв газа в Тобольске в многоэтажке по улице Ремезова произошел вечером 1 октября. В квартире, где произошел хлопок, проживала мать с двумя детьми. В результате взрыва госпитализированы три человека. Следователи СК России по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тобольска (Тюменская область), которые пострадали при время взрыве газа в жилом доме, получат от регионального правительства выплаты. Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем telegram-канале. «Пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату необходимы паспорт и свидетельства рождения детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ. Если паспорт сгорел, сегодня в ДК „Синтез“ работают специалисты паспортного стола и фотограф, все отработают оперативно», — написал Афанасьев. Также отмечается, что на месте происшествия работают специалисты МЧС, они оценивают угрозы и риски. В течение двух часов станет известно, в какие подъезды и квартиры дома появится доступ. Полиция дежурит возле многоэтажки, чтобы предотвратить мародерство. Для этого они также будут провожать тоболяков до квартир. Мэр добавил, что расселено 149 человек, 14 граждан ночью разметили в хостеле, их планируют перевести в гостиницу «Азимут» для дальнейшего проживания. Взрыв газа в Тобольске в многоэтажке по улице Ремезова произошел вечером 1 октября. В квартире, где произошел хлопок, проживала мать с двумя детьми. В результате взрыва госпитализированы три человека. Следователи СК России по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего.