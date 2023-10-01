В сети появилось видео с места взрыва газа в Тобольске

02 октября 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Пожарные продолжают проливку дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В многоквартирном доме в Тобольске на улице Ремезова вечером 1 октября произошел взрыв газа. В соцсети очевидцы разместили видео с места ЧП. «Очевидцы сняли видео пожара в многоквартирном доме Тобольска», — опубликовано в telegram-канале правительства области. В настоящее время пожар локализован, пожарные продолжают проливать дом. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Власти города решили разместить эвакуированных в хостелах.

В многоквартирном доме в Тобольске на улице Ремезова вечером 1 октября произошел взрыв газа. В соцсети очевидцы разместили видео с места ЧП. «Очевидцы сняли видео пожара в многоквартирном доме Тобольска», — опубликовано в telegram-канале правительства области. В настоящее время пожар локализован, пожарные продолжают проливать дом. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Власти города решили разместить эвакуированных в хостелах.