В сети появилось видео с места взрыва газа в Тобольске

Пожарные продолжают проливку дома (архивное фото)
В многоквартирном доме в Тобольске на улице Ремезова вечером 1 октября произошел взрыв газа. В соцсети очевидцы разместили видео с места ЧП.
«Очевидцы сняли видео пожара в многоквартирном доме Тобольска», — опубликовано в telegram-канале правительства области. В настоящее время пожар локализован, пожарные продолжают проливать дом.
Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Власти города решили разместить эвакуированных в хостелах.
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