01 октября 2023

В сети появилось видео с места взрыва газа в Тобольске

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожарные продолжают проливку дома (архивное фото) Фото:

В многоквартирном доме в Тобольске на улице Ремезова вечером 1 октября произошел взрыв газа. В соцсети очевидцы разместили видео с места ЧП.

«Очевидцы сняли видео пожара в многоквартирном доме Тобольска», — опубликовано в telegram-канале правительства области. В настоящее время пожар локализован, пожарные продолжают проливать дом.

Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Власти города решили разместить эвакуированных в хостелах.

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В многоквартирном доме в Тобольске на улице Ремезова вечером 1 октября произошел взрыв газа. В соцсети очевидцы разместили видео с места ЧП. «Очевидцы сняли видео пожара в многоквартирном доме Тобольска», — опубликовано в telegram-канале правительства области. В настоящее время пожар локализован, пожарные продолжают проливать дом. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Власти города решили разместить эвакуированных в хостелах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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