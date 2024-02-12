Зеленский дал Сырскому первые поручения

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Владимир Зеленский дал поручения Сырскому для исполнения в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приоритетными вопросами для ВСУ являются фронт и защита прифронтовых городов. Также важно обеспечение армии, увеличение количества и возможностей мобильных огневых групп. С такими поручениями обратился украинский лидер Владимир Зеленский к новому главкому ВСУ Александру Сырскому.

«Первая ставка в обновленном составе. Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры», — сообщил Зеленский о поручениях в своем telegram-канале. Он добавил, что необходимо обеспечить Авдеевку, Купянск и юг всем необходимым, а также увеличить количество и возможности мобильных огневых групп.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома. Издание Irish Times написало, что Сырскому не останется делать ничего, кроме сокращения численности войск и усиления вдоль линии фронта, ожидая более благоприятные условия.

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Приоритетными вопросами для ВСУ являются фронт и защита прифронтовых городов. Также важно обеспечение армии, увеличение количества и возможностей мобильных огневых групп. С такими поручениями обратился украинский лидер Владимир Зеленский к новому главкому ВСУ Александру Сырскому. «Первая ставка в обновленном составе. Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры», — сообщил Зеленский о поручениях в своем telegram-канале. Он добавил, что необходимо обеспечить Авдеевку, Купянск и юг всем необходимым, а также увеличить количество и возможности мобильных огневых групп. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома. Издание Irish Times написало, что Сырскому не останется делать ничего, кроме сокращения численности войск и усиления вдоль линии фронта, ожидая более благоприятные условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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