Зеленский дал Сырскому первые поручения

12 февраля 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский дал поручения Сырскому для исполнения в зоне СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приоритетными вопросами для ВСУ являются фронт и защита прифронтовых городов. Также важно обеспечение армии, увеличение количества и возможностей мобильных огневых групп. С такими поручениями обратился украинский лидер Владимир Зеленский к новому главкому ВСУ Александру Сырскому. «Первая ставка в обновленном составе. Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры», — сообщил Зеленский о поручениях в своем telegram-канале. Он добавил, что необходимо обеспечить Авдеевку, Купянск и юг всем необходимым, а также увеличить количество и возможности мобильных огневых групп. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома. Издание Irish Times написало, что Сырскому не останется делать ничего, кроме сокращения численности войск и усиления вдоль линии фронта, ожидая более благоприятные условия.

Приоритетными вопросами для ВСУ являются фронт и защита прифронтовых городов. Также важно обеспечение армии, увеличение количества и возможностей мобильных огневых групп. С такими поручениями обратился украинский лидер Владимир Зеленский к новому главкому ВСУ Александру Сырскому. «Первая ставка в обновленном составе. Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры», — сообщил Зеленский о поручениях в своем telegram-канале. Он добавил, что необходимо обеспечить Авдеевку, Купянск и юг всем необходимым, а также увеличить количество и возможности мобильных огневых групп. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома. Издание Irish Times написало, что Сырскому не останется делать ничего, кроме сокращения численности войск и усиления вдоль линии фронта, ожидая более благоприятные условия.