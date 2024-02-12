Последствия аварии на челябинской железной дороге устраняют почти 300 человек

13 февраля 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Из-за аварии в Челябинской области задерживаются несколько пассажирских поездов Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области последствия аварии на железной дороге 12 февраля на станции Бердяуш устраняют 269 человек и 12 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «На станции Бердяуш, где 12 февраля произошло соударение грузового и хозяйственного поездов, ведутся восстановительные работы. В ликвидации последствий происшествия задействовано три восстановительных поезда со станций Челябинск, Златоуст и Аша, более 250 железнодорожников и 12 единиц техники», — сообщается в telegram-канале ЮУЖД. Рабочие с железнодорожного полотна убирают вагоны, которые опрокинулись. Принимаются все меры для восстановления инфраструктуры. В Челябинской области на станции Бердяуш (Саткинский район) 12 февраля столкнулись два поезда. Водитель одного из тепловозов выехал на запрещенный сигнал. В результате аварии с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет. Из-за аварии уже задержаны пассажирские поезда № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск. Пассажиров обещали обеспечить питанием в случае, если поезда будут задержаны более чем на четыре часа. Пассажиры пригородных поездов № 7135 Челябинск — Бакал, № 6117 Златоуст — Кропачево находятся на вокзалах в Бердяуше и Златоусте. На нужные станции их развезут на автобусах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области последствия аварии на железной дороге 12 февраля на станции Бердяуш устраняют 269 человек и 12 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «На станции Бердяуш, где 12 февраля произошло соударение грузового и хозяйственного поездов, ведутся восстановительные работы. В ликвидации последствий происшествия задействовано три восстановительных поезда со станций Челябинск, Златоуст и Аша, более 250 железнодорожников и 12 единиц техники», — сообщается в telegram-канале ЮУЖД. Рабочие с железнодорожного полотна убирают вагоны, которые опрокинулись. Принимаются все меры для восстановления инфраструктуры. В Челябинской области на станции Бердяуш (Саткинский район) 12 февраля столкнулись два поезда. Водитель одного из тепловозов выехал на запрещенный сигнал. В результате аварии с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет. Из-за аварии уже задержаны пассажирские поезда № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск. Пассажиров обещали обеспечить питанием в случае, если поезда будут задержаны более чем на четыре часа. Пассажиры пригородных поездов № 7135 Челябинск — Бакал, № 6117 Златоуст — Кропачево находятся на вокзалах в Бердяуше и Златоусте. На нужные станции их развезут на автобусах.