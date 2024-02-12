Кабмин Украины отказался выделить деньги на «зубы дракона» для обороны Запорожья

13 февраля 2024 в 00:51 Размер текста - 17 +

Украина начала копировать российскую «линию обороны Суровикина» Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Управление капитального строительства Запорожской областной государственной администрации (ОГА) отменило торги по закупке предметов оборонного назначения. Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Управление капитального строительства Запорожской ОГА отменило открытые торги по закупке предметов оборонного назначения. В начале января 2024 года заказчик объявил тендер стоимостью 88,5 миллиона гривен, планировалась закупка 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид», — пишет издание со ссылкой на данные системы ProZorro. К середине марта товар должен был быть поставлен. 15 января власти провели аукцион среди трех участников. Запорожское ООО «Алд Инжиниринг энд Констракшн» предложило лучшую цену — 70,2 миллиона гривен. Но тендер заказчик отменил из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали создавать на поле боя оборону, полностью копируя «линию Суровикина». Именно она помогла России остановить украинское наступление в конце 2022-го — начале 2023 года, рассказал URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов, называемых «зубами дракона». Она оснащена системой огня и полевых аэродромов. В ней предусмотрены запасные, резервные и временные позиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление капитального строительства Запорожской областной государственной администрации (ОГА) отменило торги по закупке предметов оборонного назначения. Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Управление капитального строительства Запорожской ОГА отменило открытые торги по закупке предметов оборонного назначения. В начале января 2024 года заказчик объявил тендер стоимостью 88,5 миллиона гривен, планировалась закупка 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид», — пишет издание со ссылкой на данные системы ProZorro. К середине марта товар должен был быть поставлен. 15 января власти провели аукцион среди трех участников. Запорожское ООО «Алд Инжиниринг энд Констракшн» предложило лучшую цену — 70,2 миллиона гривен. Но тендер заказчик отменил из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали создавать на поле боя оборону, полностью копируя «линию Суровикина». Именно она помогла России остановить украинское наступление в конце 2022-го — начале 2023 года, рассказал URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов, называемых «зубами дракона». Она оснащена системой огня и полевых аэродромов. В ней предусмотрены запасные, резервные и временные позиции.